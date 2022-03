Cooper Music, musica per creazioni visive e non solo. Il nuovo progetto musicale realizzato da Alex Terlizzi & Manu Paradiso e l'album di esordio Oscillazioni si rivela un puro concentrato di musica che gravita attorno alla world music, al funk, al jazz, al pop e al meglio che, da ciascun genere musicale, il duo Cooper Music è riuscito a tirar fuori in quest'opera prima.

Provincia BAT - Manu Paradiso e Alex Terlizzi, vivono rispettivamente ad Andria e Barletta. Con composizioni inedite e due cover rielaborate in chiave alternativa, pubblicano il nuovo album sui più importanti digital store di tutto il mondo. Per i più nostalgici, di prossima pubblicazione anche la versione CD a tiratura limitata. I due artisti, musicisti a tutto tondo, hanno esperienza pluridecennale sia in ambito “live” che “studio”.

Per citarne qualcuna, Alex ha cantato con Mario Biondi, e ha collaborato con “Papik” in un brano cantato da Frankie Lovecchio (corista per Baglioni, Morandi, Giorgia, ecc.). Di recente ha composto e realizzato sigle e colonne sonore di particolare importanza; ad esempio per il “Congresso Internazionale sulla Voce”, organizzato dal Prof. Franco Fussi (foniatra per Sanremo, Amici, Lucio Dalla, Laura Pausini, Elisa, ecc.), Albert Hera (corista per Bobby McFerrin) e Gegè Telesforo (cantante e musicista per Renzo Arbore).

Manu Paradiso invece, ha partecipato alla realizzazione a cd di artisti già vincitori del contest “A voice for Europe”. Ha suonato con il batterista Ian Paice in una serata tributo alla sua band, i “Deep Purple”.Collabora nell’organizzazione di varie edizioni del festival di musica etnica “Suoni dal Mediterraneo”, ideato e diretto dall’etnomusicologo Ruggiero Inchingolo. Approfondisce gli studi di chitarra jazz frequentando il “Conservatorio Duni” di Matera.

È, inoltre, impegnato in una intensa attività didattica.

Come e quando, Cooper Music è stato concepito?

«Premesso che la nostra collaborazione, umana e musicale, perdura dai fine anni novanta, questo nuovo progetto inizia circa dieci anni da un'idea dallo stesso Manu Paradiso. L'idea iniziale è stata quella di comporre musica per la sonorizzazione di immagini o clip video, documentari e cortometraggi. Tra i vari target c'era già la realizzazione di un album, oltre quella di interpellare musicisti talentuosi e affermati del panorama pugliese. In corso d'opera poi, le idee e le influenze musicali ci hanno diretti verso una composizione e contaminazione più “allargata” in cui non siamo riusciti a tener fuori il pop, il funk, il jazz e la musica latina che per anni abbiamo suonato».

Perchè il nome “Cooper Music”?

«Cooper è diminutivo di “cooperazione”, ma non solo. É anche il cognome del noto attore Gary Cooper (1901-1961) e l'idea di creare un progetto di colonne sonore il cui nome fosse dedicato ad un attore storico degli anni d'oro del cinema ci piaceva. Tornando al discorso della cooperazione, il desiderio di inglobare altri artisti ben conosciuti tra gli addetti ai lavori e della nostra cara Puglia, si sposava col significato del nome».

Cosa deve aspettarsi l'ascoltatore “tipo” ascoltando “Oscillazioni”, il nuovo album appunto?

«A nostro parere non deve aspettarsi nulla, nel senso che deve solo lasciare andare i preconcetti, gli stereotipi musicali della musica mediatica odierna, e immaginare di andare in un luogo non ancora esplorato, il cui viaggio, altrettanto nuovo ma immersivo e intenso, profondo, non farà altro che colorare di nuove sfumature la propria esperienza. Abbiamo tradotto le emozioni della vita, con i suoni degli strumenti e delle voci di chi ha cooperato: spensieratezza, serenità, malinconia, gioia, amore, paura e non solo, sono le emozioni del nostro album. Così come la vita è un continuo alternarsi di stati d'animo, “Oscillazioni” è l'oscillare perpetuo della nostra anima tradotto in “vibrazioni sonore”».

Oscillazioni è un album auto-prodotto. Parlateci meglio di questa scelta, e come, secondo voi, è cambiato il modo di “fare musica”.

«Si, è una scelta, anche determinata dal fatto che cercare un'etichetta indipendente realmente interessata a “credere” nella propria arte, al di là dagli introiti economici, è davvero dura. Esistono tante realtà a cui ci siamo proposti, ma per alcune non c'era mai tempo per ascoltare i nostri brani, per altre si richiedevano costi non proprio alla nostra portata, in altre ancora c'era l'onesta di dire che “i tempi sono cambiati” e che per vestire i panni di editore, ufficio stampa, ecc, occorrevano artisti ben molto al di sopra della nostra “limitata” notorietà. Abbiamo così intrapreso la strada dell'auto-produzione a 360 gradi».

Ecco alcune coordinate per ascoltare l'album d'esordio di Alex Terlizzi e Manu Paradiso a cui facciamo i nostri migliori auguri!

https://open.spotify.com/album/1Uf7sduIjDIOXuXapZgJfi

https://music.apple.com/it/album/oscillazioni/1606459726