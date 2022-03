Il Liceo Scientifico ricorda Michele Palumbo: «Il suo esempio a testimonianza e memoria»

In occasione del 5° anniversario della morte di Michele Palumbo, docente di Filosofia e Storia, uomo di grande spessore culturale e umano, il giorno 4 marzo 2022 il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” ha ricordato l’indimenticato e indimenticabile amico, collega e professore con un progetto dal titolo: “La Quercia del Tasso ovvero Il futuro in un albero”.

«Il 4 marzo è per la Comunità scolastica del Liceo “R. Nuzzi” un giorno per ricordare, rivivere un’amicizia, rinnovare un legame con la cittadinanza, specie in un momento storico in cui il pensiero dialogante appare fondamentale per la risoluzione di conflitti a qualsiasi livello» ha sottolineato la Preside del Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, prof.ssa Nicoletta Ruggiero, a conclusione di una drammatizzazione realizzata da alcuni alunni delle classi - 3C, 3E, 5A, 5C – del Liceo “Nuzzi”, coordinati dai docenti Danila Fiorella, Maria Dina Leone, Stefania Mazzilli, Angela Orciuolo, Giovanni Pistillo, Santa Porro. Gli studenti si sono cimentati nell’interpretazione di alcune scenette tratte dai testi più celebri di Achille Campanile, autore molto apprezzato e amato da Michele Palumbo, un vero e proprio giocoliere delle parole, capace di far ridere attraverso battute fulminanti ed esilaranti equivoci verbali.

La Preside, l’assessora all’istruzione dott.ssa Dora Conversano, i fratelli di Michele Pippo e Vincenzo, i suoi amici più cari, i colleghi hanno ringraziato soprattutto i ragazzi, per le emozioni che sono riusciti a trasmettere, riportando, in particolar modo, tutti coloro che avevano assistito alla stessa rappresentazione, anni addietro, con la mente e con il cuore alle serate in cui lo stesso Michele si emozionava attorniato dai suoi amati alunni e da tutta la Comunità del Liceo scientifico “Nuzzi”.

“Il suo esempio a testimonianza e memoria”.