Alla vigilia dell’esordio della prima edizione del Futuro Anteriore Festival, abbiamo intervistato il direttore artistico, Gigi Brandonisio per farci raccontare alcune curiosità legate alla kermesse culturale che si terrà ad Andria dal 9 al 13 marzo e che, ancor prima di iniziare, già si è imposta mediaticamente per la qualità dei temi che saranno centrali e per il coinvolgimento dei giovani in quello che è un festival giovane ma non giovanilista e che ha avuto una breve gestazione nel mezzo della pandemia e, ora ci si mette anche una guerra, a cui tutti noi, evidentemente, eravamo impreparati: «Come ogni festival al suo esordio inizia tra tante difficoltà e, appunto, la situazione dettata dalla guerra adesso e dalla pandemia prima ha sicuramente creato delle complicazioni, però, certifica altrettanto il presupposto del festival ossia che il futuro è davvero assolutamente inafferrabile» commenta Brandonisio che garantisce il focus sulle tematiche del presente con il solito piglio, serio e ironico al tempo stesso, coinvolgendo gran parte della città a partire dai più giovani e quindi dalle sciole.

Ecco, coinvolgendo i più giovani, ma come dice Brandonisio i giovani di tutte le età, con una visione ben precisa entriamo un po' più nel dettaglio del Festival: «Quando si parla di futuro, quasi sempre si usa una certa retorica rivolta ai più giovani, però Kakfa diceva che “la giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio” ecco, con questo festival vogliamo provare a creare delle lenti con cui tornare a guardare la bellezza nonostante tutte le difficoltà, a partire dalle tematiche del presente. Coinvolgeremo senz'altro i giovani, in senso anagrafico, ma anche i più adulti che hanno ancora voglia di guardare il mondo con gli occhi della gioventù».

1400 sono i ragazzi coinvolti delle due scuole superiori di secondo grado, Jannuzzi e Troya, che partecipano e collaborano alla realizzazione del festival e che stanno costruendo, autonomamente, il contenuto degli incontri del programma mattutino di cui sono assoluti protagonisti: «La novità, se così la possiamo definire, di questo festival è che i contenuti non sono calati dall'alto e quindi ai ragazzi non viene fornito un contenuto culturale di cui sono meri fruitori, ma diventano assoluti protagonisti degli eventi che hanno preparato nelle settimane precedenti in modo assolutamente libero. Saranno i ragazzi stessi a interloquire con gli ospiti, a preparare domande e contenuti degli incontri a beneficio degli altri studenti e del pubblico che vorrà accorrere».

Futuro Anteriore è in un certo qual modo complementare al ben più noto Festival della Disperazione: «È un festival che integra sicuramente la poetica iniziata con il festival della Disperazione, sul presupposto che il futuro, come diceva Camus, è l'unico tipo di proprietà che i padroni lasciano agli schiavi; nel futuro è insita la speranza, così come abbiamo imparato nel Festival della Disperazione, e la speranza molte volte è una trappola».

Un festival dunque che inizia mercoledì 9 marzo ’22 le cui prospettive «le vedremo camminando verso il futuro. – conclude Brandonisio- Ritengo che questo festival si farà costruendolo, passo dopo passo, assieme al pubblico, all'organizzatore e soprattutto ai ragazzi che sono i veri protagonisti del Festival».