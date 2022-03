M'illumino di meno: domenica 13 marzo l'iniziativa anche ad Andria

In vista dell'edizione 2022 "M'Illumino di meno", 3place organizza una serie di appuntamenti insieme ad altre realtà associative andriesi.

M'illumino di meno è l'iniziativa nazionale promossa da Radio Due e Caterpillar per sensibilizzare e riflettere sui nostri stili di vita. La 18esima Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo del verde e della mobilità sostenibile in un’ottica di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Più piante e più movimento a piedi o in bicicletta possono aiutare i nostri centri a risultare meno inquinati, più decorosi e più vivibili.

Quest'anno l'invito rivolto a coloro che sposano l'iniziativa è quello di pedalare, rinverdire e migliorare ovviamente il mondo che ci ospita. L'iniziativa promossa da 3Place è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa, Legambiente, Filomondo e Unitalsi.

Domenica 13 marzo, alle 9.30 ci si ritroverà nel bosco urbano 3Place di via Ceruti per partire in bicicletta e dirigersi a via Porta Pia presso la sede dell'UNITALSI dove avverrà la piantumazione di una decina di alberi e la condivisione, con i ragazzi di Filomondo, di un aperitivo equo e solidale.

Condivisione e sostenibilità sono le parole d'ordine dell'ìiniziativa rivolta a tutta la cittadinanza invitata a partecipare numerosa.