Donne, madri, figlie e figli di una generazione che non li ha risparmiati e come negli anni passati si ritrovano a dover fare i conti con amici, amiche e conoscenti che soffrono di disturbi alimentari. Anoressia, bulimia, ortoressia: di questo si è parlato ieri, nella seconda serata del Futuro Anteriore Festival, con uno dei massimi esperti nella cura dei disturbi alimentari, il dott. Leonardo Mendonicchio, psichiatra e psicanalista, responsabile della riabilitazione dell'Ospedale Auxologico Piancavallo e autore del libro “Il peso dell'amore. Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola” che analizza cos’è il disturbo alimentare, perché i nostri figli si ammalano.

L'arrivo dell'anoressia, della bulimia, delle dipendenze da cibo e degli altri disturbi alimentari è infatti il punto di non ritorno rispetto a una normalità (spesso solo apparente) che era vissuta prima, e la famiglia è parte in causa di questa drammatica realtà. Ma qual è il comportamento giusto da adottare per riconoscere gli atteggiamenti sentinella e affrontare i sintomi conclamati di una malattia che non riguarda soltanto l'equilibrio della massa corporea, ma anche e soprattutto il senso di adeguatezza nel vivere?

Anoressia, bulimia, ortoressia sono temi sempre attuali: «Con la pandemia c'è stata una recrudescenza di aumento dei disturbi alimentari molto importante soprattutto negli adolescenti - commenta il dott. Mendonicchio -, sono loro che hanno subito in particolar modo il trauma dell'isolamento. C'è qualcosa di storico che lega il presente, il futuro e il passato dei disturbi alimentari: patologie che hanno un impatto sociale sanitario rilevante in Italia. Prima della pandemia c'erano 3000 morti per disturbi alimentari e c'erano 3 milioni e mezzo di persone ammalate. I numeri adesso avranno un effetto moltiplicativo alla luce di quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni».

In media in Italia per disturbi alimentari morivano quindi circa 3000 ragazzi, ma nel 2020 a causa della pandemia da covid19 i morti sono stati circa 5000. L’incremento drammatico dovuto in parte all’aumento della prevalenza della malattia causa covid, ma anche a causa del fatto che l’esile tessuto assistenziale per la cura dei disturbi alimentari presente sul territorio non ha retto l’emergenza sanitaria. Mettiamoci poi l'aspetto psicologico che ha inciso notevolmente nell'aumento dei decessi.

«I disturbi alimentari - continua Mendolicchio - sono una condizione di confine e resistono un po' a delle etichette difficili da collocare dal punto di vista sanitario. Sono sicuramente delle malattie. Sono dei disturbi e hanno a che fare con tutta una questione che riguarda il funzionamento della società, della cultura che in qualche modo spinge, ad esempio, alla performatività».

L'auspicio del dottor Mendolicchio è che si possa parlare nel futuro di maggior attenzione nella ricerca clinica e farmacologica: «abbiamo fatto molto sul versante psicoterapico, ma è una patologia che colpisce anche il corpo per cui anche tutti gli aspetti sanitari che riguardano il bios, la corporeità vanno migliorati nella speranza che le cure diventino sempre più efficaci».

«Il tema dei disturbi del comportamento alimentare, il tema del bullismo - commenta l'assessore al Futuro, Viviana Di Leo - sono tematiche prettamente giovanili ma che riguardano anche il mondo degli adulti. È importante parlarne e tenere sempre alta l'attenzione su queste tematiche. La città di Andria si sta dimostrando all'altezza della situazione dal punto di vista culturale e sociale. Questo festival ne è una dimostrazione».

Soddisfazione per l'evolversi del percorso che sta tracciando il Festival arriva dal direttore artistico, Gigi Brandonisio: «Sono contento degli appuntamenti soprattutto con i ragazzi che hanno condotto in totale autonomia questi incontri sorprendendo noi più grandi con domande intelligenti e dialoghi con gli autori e con gli ospiti davvero molto interessanti. Tutto questo fa pensare che questo Festival potrà lasciare una traccia importante, ma essendo orientato al futuro... vedremo!».

Il programma odierno prevede alle ore 9:00 presso l'Itis Jannuzzi, Sara Segantin "Noi siamo Eroi: il futuro è di tutti"; alle ore 11 Antonio Moschetta "Il futuro del web nel mondo del lavoro". Ancora, appuntamenti serali come da programma sul sito dedicato al festival.

La mostra "La frontiera delle lucciole" è visitabile sino al 13 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 presso il Museo Diocesano.