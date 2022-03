Roma, 16 luglio 2016, Circo Massimo. Paola è tra le oltre 60mila persone che partecipa al concerto di Bruce Springsteen. In onore a questo grande evento, decide di realizzare un ritratto a matita e un bel cartellone per il concerto!

«Nulla, non mi nota... ero troppo lontana dal palco. Così, decisi di appostarmi sotto il suo albergo, per sei ore di fila...sotto il sole cocente di luglio. Anche lì, non successe nulla ed io dovevo purtroppo rientrare in città».

Paola non si arrende e si mette alla ricerca sul web. Trova una radio americana, la 105.7 THE HAWK, manda la sua opera e gli speakers rimangono folgorati dal disegno, tanto da parlarne in radio e su Facebook. «Un signore, subito dopo aver sentito la mia storia e visto il mio disegno mi contattò: "Avrei il piacere di ricevere una stampa fotografica del suo disegno affinché faccia parte della collezione ufficiale di Bruce Springsteen in America". Io incredula, accettai e spedii la copia. È successo come spesso accade solo nei film americani. Oggi, la stampa del mio disegno in America non solo fa parte della collezione, ma l'hanno scelta per una mostra dedicata esclusivamente a Bruce Springsteen. E fin qui, tutto benissimo!».

La storia continua.

2 Dicembre 2016. Bruce Springsteen, in panne con la sua moto, viene soccorso da un gruppo di motociclisti di Freehold nel New Jersey (appartenenti all'associazione American Legion).

Paola non demorde e contatta anche loro: «Persone umilissime e buonissime! Inviai una copia del disegno anche a loro che, entusiasti, mi risposero che se avessero avuto l’occasione di incontrare Bruce, mi avrebbero aiutato a fargli recapitare il disegno».

Passano gli anni, e arriva il 2019, viene annunciata la mostra ufficiale con la foto di Bruce che osserva l'esposizione dei quadri di tutti gli artisti partecipanti. Paola è soddisfatta, ma non abbastanza!

L’epilogo felice: «È l’8 marzo 2022 e il signor Carl, dell'American Legion, mi avvisa con un messaggio di avvenuta consegna del ritratto a Bruce Springsteen in carne e ossa! Sono scoppiata in lacrime, lacrime di gioia e soddisfazione».

Bruce era a Freehold per partecipare a una cerimonia in occasione della realizzazione di nuovo museo di Bruce Springsteen nella città. La cerimonia si è tenuta nella caserma dei pompieri in Main Street. «Dopo la cerimonia – scrive Carl a Paola - tutti sono stati invitati alla sede dell’American Legion, che si trova dall'altra parte della strada rispetto alla caserma dei pompieri. Ho attraversato la strada con Bruce e suo cugino, Glen. Mentre camminavamo ho raccontato a Bruce il tuo nome, la storia del tuo disegno e di come me lo mandasti diversi anni fa, perché glielo consegnassi. Era molto interessato al racconto e voleva vedere il disegno. Siamo stati fortunati ad essere arrivati ​​prima che arrivasse la folla. Stavo fotografando, quindi suo cugino ha presentato il disegno a Bruce mentre io scattavo le foto perché volevo assicurarmi che tu avessi una foto di Bruce con il disegno».

Bruce guardando l’opera di Paola Lomuscio ha detto: «Oh wow, sono io! Lo adoro!».

È questa una bella storia da raccontare e da condividere con tutti voi lettori soprattutto in giorni tristi in cui le immagini di guerra sono le uniche ad impossessarsi della nostra memoria visiva, lasciando soltanto un velo di tristezza. I disegni di Paola, i sorrisi a cui i suoi ritratti ci hanno abituato siano benauguranti. Abbiamo tutti bisogno di bellezza, ora più che mai.

A Paola, le congratulazioni della nostra redazione per aver condiviso con noi il suo racconto che ci ha dato la possibilità di ricordare a tutti noi la presenza di una figlia, nella città federiciana, dal grande talento artistico e una caparbietà inimitabile!