Continua l’impegno dell’I.I.S.S. N. Garrone nei confronti dell’ambiente e della natura, sia all’interno del laboratorio Serra “”Viva Io”, inaugurato nel 2018 e allestito nel cortile della scuola, che negli ambienti interni.

Nelle giornate del 28 febbraio e del 7 marzo si sono tenute due attività di Masterclass curate dall’esperto Pietro Monterisi, Vivaista e Floricoltore a capo dell’azienda agricola “VerdeVivo”, di Andria, che ha insegnato agli alunni l’arte nobile e incantevole della realizzazione di “Terrarium”: piccole serre verdi racchiuse in ampolle di vetro; veri e propri mondi vegetali, ecosistemi autosufficienti in miniatura ispirati alla cosiddetta “Teca di Ward”.

Le attività rivolte agli studenti con BES (bisogni educativi speciali) presenti all’Interno dell’istituto Garrone (scuola Polo per l’inclusione) sono state promosse dal Dirigente Scolastico prof. Antonio Francesco Diviccaro e dalla referente del progetto prof.ssa Lucia Doronzo, che a tal proposito ha dichiarato: «Tali laboratori hanno lo scopo di valorizzare la sensibilità sociale ambientale e l’innovazione nelle attività di inclusione dei giovani studenti con bisogni educativi speciali consolidando il rapporto con l’extra scuola, il territorio e le sue risorse promuovendo così una educazione ambientale volta ad una maggiore coscienza del benessere collettivo».

«Questa volta sono io a tornare a casa arricchito dal lavoro svolto con i ragazzi – commenta Pietro Monterisi di Verdevivo Andria – Abbiamo tutti bisogno di vivere in un mondo con più verde e l’educazione al rispetto per la biodiversità, per le specie vegetali esistenti in natura, accanto alla cura e alla bellezza che le stesse piante a verde e fiorite riescono a donarci sono un binomio imprescindibile che dobbiamo salvaguardare anche tra i banchi di scuola. Grazie al Garrone per la splendida opportunità che, sono certo, si rinnoverà anche negli anni che verranno».

Le attività laboratoriali sono in parte finanziate anche dagli introiti del bar sociale “Isola Felice” gestito dall’omonima associazione onlus presente all’interno dell’istituto. Un esempio virtuoso di inclusione e di economia da 10 e lode!