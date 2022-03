Davvero un Festival dei giovani: il bilancio è più che positivo, per la I edizione di Futuro Anteriore, che si è snodato lungo due direttrici. Alla sera, gli eventi "classici", talk con autori ed esperti di vari settori: ma una delle novità più interessanti ha riguardato gli appuntamenti mattutini. Infatti il Festival è approdato nelle scuole, in particolare all'Itis "Jannuzzi" e al Liceo Statale "Carlo Troya", dove ha visti coinvolti attivamente oltre 1000 studenti. E per attivamente intendiamo proprio il senso letterale: gestione del tempo, delle domande, tutto affidato interamente ai giovani, che hanno efficacemente e con originalità interagito con gli autori.

«Dopo 3 giorni di festival - commenta il direttore artistico Gigi Brandonisio - all'interno degli istituti scolastici, in particolare dell'Itis "Jannuzzi", già abbiamo una linea direttrice, delle indicazioni importanti: ci dicono che i ragazzi, quando sono resi protagonisti degli incontri e delle attività, danno il meglio di sè. E in effetti in questi 3 giorni i giovani sono stati gli assoluti protagonisti del Festival: hanno ideato, condotto, pensato le domande che hanno posto agli autori e hanno restituito il loro sguardo "laterale", diverso da quello degli adulti, sui temi che sono loro più vicini. Un ottimo punto di partenza: i tanti ragazzi che hanno partecipato hanno contribuito con le loro attività alla riuscita di questo festival. Dal mio punto di vista un'esperienza molto bella che non vedo l'ora di ripetere».

E così i ragazzi hanno affrontato davvero temi importanti: disabilità e inclusione, bullismo e disturbi dell'alimentazione, filosofia e letteratura, passato, presente e futuro, sempre con curiosità e prontezza, con lo sguardo e la testa di chi si affaccia alla conoscenza. Ecco, la conoscenza: la cultura serve a non essere schiavi delle opinioni degli altri, lo ha ben sintetizzato in un passaggio Paolo Di Paolo. E di questi tempi, è un messaggio forte e stridente, mentre il mondo è attraversato da venti di tempesta.