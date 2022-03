L'Amore uguale: Agata Paradiso in scena con un monologo di Riccardo Filograsso

Si terrà domenica 20 marzo alle ore 19.00 presso il Teatro del Seminario di Andria lo spettacolo teatrale “L’Amore uguale”.

Un monologo di Riccardo Filograsso con la recitazione di Agata Paradiso. Progetto grafico di Angelo Chiarello e musiche di Alessandro Buongiorno (chitarra); Giuseppe Schiavone(basso, hang); Francesco Ventola (percussioni).

Al centro del monologo c’è una donna, moglie e madre inconsapevole, vittima di convenzioni arcaiche e di un marito anaffettivo e violento, padrone del suo corpo e della sua volontà.

Fugge dal suo inferno familiare e abbandona i due figli che non sente come suoi, li sente piuttosto come prodotto delle violenze sessuali del marito. Riesce a scomparire e a sopravvivere anche a sé stessa senza avvertire un penoso senso materno che avrebbe potuto portarla indietro in un martirio senza fine, affronta piuttosto la dura realtà della solitudine e dell’indigenza a cui occasionalmente sopperisce con la vendita del corpo.

Troverà poi la sua vera identità, nascosta sotto la paura del peccato e della pubblica riprovazione; scopre l’amore saffico e la naturalezza con cui riconosce il desiderio di un’altra donna cancella ogni ricordo e ogni velleità di una vita da eterosessuale, e scopre incredibilmente l’amore omosessuale in cui si immerge con la passione e la dedizione di una donna che si sente amata e che vuole amare nella stessa maniera, contro ogni convenzione.

Agata Paradiso con la sua profonda espressività accompagna gli spettatori in un viaggio “spirituale” che accarezza le corde più intime e più sensibili della nostra coscienza.