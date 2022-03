Superati i momenti bui delle cruente lotte sociali della seconda metà degli anni quaranta, la vita ad Andria riprese con i soliti problemi anche se con maggiore serenità. Le forze dell’ordine, dopo le elezioni del 18 aprile del 1948, assunsero il controllo dell’ordine pubblico una volta che il popolo aveva scelto chi doveva comandare in Italia. Ad Andria poi la scelta di Vincenzo Mucci come sindaco aprì al dialogo con la opposizione demoscristiana, guidata da Jannuzzi, tanto che alla fine si giunse a una specie di compromesso storico. Le crescenti difficoltà permisero infatti che tre assessori democristiani entrassero a far parte della giunta di sinistra per portare l’amministrazione alla naturale scadenza del 1952.

Mbà Pppein in quegli anni dovette affrontare una svolta nella sua vita: padre di tre figlie e con a carico una moglie spesso malata, aveva la necessità di lavorare. Negli ultimi anni era riuscito ad essere assunto da un grosso proprietario terriero in quanto molto bravo nei lavori di potatura. Capitò un giorno che cadendo dall’albero battette in malo modo la testa e, pur essendosi ripreso quasi bene, non voleva salire più sull’albero motivo per il quale il padrone lo licenziò. Dato che le voci giravano velocemente nessun altro volle assumerlo e quindi egli si trovò disoccupato con quattro bocche da sfamare oltre la sua. La situazione era aggravata dal fatto che le tre ragazze erano diventate signorinelle e quindi c’era da predisporre il corredo in modo da essere pronto “p sfrange r cambioil”. Sistemare le figlie femmine era come avere in casa una cambiale da onorare il prima possibile. Le più attive in questa direzione erano proprio le figlie, che, pur sapendo che dovevano rispettare l’ordine di età, scalpitavano tutte (meno di un anno di differenza l’una dall’altra) per sistemarsi.

A quei tempi le donne non lavoravano fuori casa e quelle che ne avevano proprio bisogno si dedicavano ai lavori domestici presso i benestanti o, alcune più furbe, all’arte dell’indovinare o alla interpretazione delle carte. Non mancava chi diceva di avere in casa “u libr d la mnarch”, una specie di lunario (non accenno all’origine del termine) che, giocando sulla ingenuità popolare, veniva utilizzato per indovinare il futuro. Interpellata dalle tre ragazze una di queste donne si sentirono dire che “attand avà cangè mstirr”. Nella incertezza generale questa era una notizia. Ma che mestiere poteva fare uno che si avvicinava alla cinquantina? Interpellato di nuovo “u libre d la mnarch” si sentirono rispondere che se lo doveva scegliere lui il nuovo lavoro. Insomma ti dovevi accontentare di risposte generiche perché se volevi i dettagli quel libro non funzionava. Gira e rigira anche una passeggiata può a volte offrire una opportunità. La moglie manda il marito alla Chiazza Vecch a fare un po' di spesa. Passando da piazza sant’Agostino su un marciapiede vide un uomo che lavorava davanti a due cavalletti di legno sui quali aveva steso dei fili e attorcigliandoli ricavava delle funi più o meno grandi in base al numero di fili che attorcigliava. L’unico problema è che si doveva camminare all’indietro. Da qui il detto “ià cumm a u zchloir (funaio) che mbeic d sciù nnand vè all’andreit”. Detto che qualche anziano ripete ancora oggi per indicare qualcuno che intraprende una impresa e poi magari fallisce. Mbà Pppein si fermò un po' di tempo a guardare.

Tornato a casa raccontò tutto alla moglie e alle figlie, le quali intuirono che poteva essere un mestiere buono sia perché si poteva svolgere in casa o nella buona stagione anche sul marciapiede e poi anche perché bastava approvvigionarsi di fili di canapa e non serviva altro. Potevano dare una mano anche le figlie in casa onde evitare equivoci se qualcuno parlasse “d la zcloir” il che poteva sembrare equivoca per una ragazza da marito. Oltretutto zcloir in giro non ve n’erano tanti e le funi servivano per le donne per stendere i panni e agli uomini quelle più doppie per il lavoro. Attrezzatosi alla meglio anche se era inverno e faceva freddo (cominciò dopo Natale) egli si mise sul marciapiede a lavorare per fare pubblicità al suo prodotto. In realtà erano le due figlie più piccole che riuscivano meglio nel tepore della casa.

La nuova avventura partì bene perché coincise con un periodo particolarmente favorevole: nei primi anni cinquanta non erano ancora diffusi i calendari e si usavano altri mezzi per determinare lo scorrere del tempo. Puntuale a mezzanotte del martedì grasso suonavano le campane per ricordare ai fedeli che i bagordi erano finiti e quel giorno (mercoledì) bisognava prendere le ceneri per iniziare un periodo (quaresimale) fatto di sacrifici e penitenze. Le ceneri erano fatte bruciando le palme della Pasqua precedente. Il divieto più importante era quello che riguardava il consumo della carne. Può sembrare un sacrificio leggero per il popolo che la carne non la vedeva quasi mai a meno che non allevasse in casa o nel cortile qualche gallina o coniglio. Eppure si era trovato il modo per infierire non consentendo di mangiare i derivati della carne: uova, latte, formaggi. Al punto che il sugo era condito con della mollica rafferma fatta appena soffriggere in una larm (lacrima) d’olio. I benestanti trovavano sempre un medico compiacente che consentiva l’uso della carne e derivati per ragioni di salute. E poi mangiare il pesce una volta la settimana per loro era anche un piacere. Insomma i sacrifici li fa chi sa farli.

Sia i poveri che i ricchi avevano voglia di uscire quanto prima dalla quaresima. Ecco allora la tradizione secolare di appendere da un lato all’altro della strada tanti pupazzi di paglia o di pezze coperti alla meglio quante erano le domeniche che separavano le ceneri dalla Pasqua. Ogni domenica, infatti, se ne eliminava uno che si bruciava in mezzo alla strada. Man mano che i pupazzi diminuivano era segno che la Pasqua si avvicinava e quindi si sorrideva di più e si dava fretta alle pulizie di casa. Questa usanza (un misto di superstizione e religione – il pupazzo rappresentava il maligno) fu la fortuna per Mbà Pppein in quanto ci fu una richiesta spropositata di funi e quindi egli potette lavorare e guadagnare mentre le figlie si fecero la clientela tra le donne perché facevano le funi sottili ma resistenti per stendere i panni.

Contro questa usanza superstiziosa la Chiesa ne introdusse una più valida dal punto di vista religioso: le 48 ore. A turno le diverse parrocchie, secondo un calendario prefissato, organizzavano l’adorazione eucaristica con relativa predicazione in preparazione alla Pasqua. Erano tre giorni di intense preghiere davanti al Santissimo esposto su un altare riccamente addobbato. Il succedersi da una parrocchia all’altra indicava l’approssimarsi della Pasqua. “A sand Mingh la carn stè saup a l chingh, a sand Agstoin la carn stè vcioin, a sanda Ncoul la carn stè a couce, a u vscvoit la carn stè scnzoit” (quando l’esposizione è a san Domenico la carne sta sulle tegole, a sant’Agostino sta vicino, a san Nicola sta a cucinare, alla cattedrale è pronta ma scondita).

Per incrementare la partecipazione i parrocchiani invitavano i parenti delle altre parrocchie che così si mettevano in gara per gli allestimenti sontuosi degli altari destinati alla incombenza. Siccome l’invito era di visitare u “Christ nust”, la famiglia che aveva fatto l’invito teneva pronta la “laganedda dolce” (una specie di lasagna cotta con il vincotto). Tutte le occasioni erano buone per addolcire la bocca.

Intanto mbà Pppein andava alla grande con il suo nuovo lavoro e mandò le figlie a ringraziare la signora che aveva u libre d la mnarch regalandole un po' di funi per stendere i panni. Le figlie approfittarono per chiedere se esse avrebbero trovato il principe azzurro. La signora, contenta per le funi ricevute pronostica: “se siete fortunate vi sposerete altrimenti qualcuna rimarrà zitella”. Responso infame perché scatenò la gara tra le tre sorelle. Essendo arrivate dall’America (con la guerra) le calze velate, la mamma stabilì che le dovevano indossare in ordine di età. Per fortuna tutte e tre riuscirono a fidanzarsi e quindi a sposarsi sia pure in ordine rigoroso. La mamma fece aumentare la produzione delle funi per comprare il corredo e, per non spendere molto, comprò un solo vestito buono da indossare il venerdì santo quando si usciva con il fidanzato a vedere la processione. Per giustificare questa usanza gli andriesi non ebbero difficoltà a mettere in mezzo anche la Madonna. Secondo la tradizione infatti “U vnardoie sand la Madonn s ngegnè u mand”. E così con un vestito buono fece tre matrimoni. Per fortuna sua mbà Pppein non vide l’arrivo delle funi di nailon: sarebbe morto all’idea di dover cambiare ancora mestiere. La signora con la falce lo agguantò subito dopo la moglie ed egli andò via contento di aver onorato le tre cambiali.