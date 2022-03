Sono anni difficili quelli che stiamo affrontando; prima la pandemia, che ha tolto ogni certezza, modificato il modo di vivere e portato via anche molte persone e ora la guerra che fa capolino minacciosa nelle nostre vite. La comprensione ed accettazione di questi eventi è difficile e complicata per qualsiasi adulto che cerca di andare avanti aggrappandosi alle poche certezze rimaste.

Ma cosa pensano i bambini? Che percezione hanno i bambini di quel che sta accadendo in Ucraina in questi giorni?

Su questo tema hanno riflettuto e discusso gli alunni delle classi 5F e 5G dell’I.C. Imbriani-Salvemini al termine di un percorso interdisciplinare intitolato “Non è bello ciò che è BELLICO, ma è bello ciò che è PACE”.

Dopo aver conosciuto l’Ucraina da un punto di vista geografico, storico e culturale e aver tentato di comprendere come si è giunti agli avvenimenti di questi giorni, hanno espresso i loro pensieri e le loro riflessioni.

“Quel che sta accadendo mi preoccupa molto, sia per i bambini dell’Ucraina, sia per me e la mia famiglia; io ho paura di non riuscire a realizzare i miei sogni. Ho anche paura di perdere mia madre e i miei fratelli e di rimanere sola” scrive A.

“Non penso che questa guerra arriverà in Italia sotto forma di bombe, ma arriverà una guerra economica e questa cosa mi preoccupa perché può darsi che un giorno non potremo nemmeno comprare il cibo e questa cosa è intollerabile” scrive invece N.

La guerra, per questi bambini, non può essere accettata perché “è una cosa veramente orribile, disastrosa, ripugnante, bruttissima” (S.), “non porta a nulla perché distrugge la vita delle persone” (A.), “è una cosa stupida che non serve assolutamente a niente” (M.).

L’amara conclusione di questi bambini, molto più saggi di noi adulti è:

Spero vivamente che questa guerra finisca perché avremmo dovuto imparare dal passato e dai nostri errori” (A.) , “il 27 Gennaio, il Giorno della Memoria, diciamo sempre che non si creeranno queste cose, ma si creano sempre, per colpa dell’Uomo” (R.).

Spero che tutto finisca perché vogliamo la PACE e l’amore (A., M.) e a Putin direi di ragionare prima di agire perché i conflitti generano solo odio (R.)