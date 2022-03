"Costruttori di Pace sotto lo stesso cielo", il titolo dell'iniziativa che stamane ha visto impegnati questa mattina tutti i bambini della primaria dell'i.c. Verdi-Cafaro in un flash mob accompagnato da musica, poesie, canti e inni. Gli alunni hanno percorso un itinerario circolare, per simboleggiare un abbraccio ideale con il popolo ucraino e ricomposto tutti insieme il simbolo della pace, alla presenza del dirigente scolastico, la dott.ssa Grazia Suriano e della sindaca l’avv.Giovanna Bruno.

«Con in mano delle colorate lanterne hanno invocato a gran voce la parola pace, attraverso canti e la lettura di testi poetici e riflessioni personali. Questi bambini hanno voluto ricordarci che la pace è quello che vogliono di più al mondo, in questo momento di guerra e follia. L’iniziativa - commenta la dirigente scolastica, Grazia Suriano - nasce dal sentire comune dell'intera comunità scolastica che vuole esprimere il rifiuto di tutte le guerre, secondo il dettato costituzionale e in particolare, nella situazione contingente, della guerra in Ucraina. Attraverso il flash mob questi bambini hanno sperimentato una modalità diversa dell'essere scuola insieme. Anche i più piccoli hanno il diritto di capire quale distruzione porti con sé la violenza, così la scuola assolve a uno dei suoi compiti principali: educare al vivere insieme in pace».

«Continuano le iniziative quotidiane di mobilitazione del mondo scolastico contro la violenza - commenta la Sindaca, Giovanna Bruno -. Tutti uniti sotto lo stesso cielo e con una sola speranza: "pace".

Quella pace che si invoca, ma che si deve costruire, a partire da ciascuno di noi. Grazie alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale non docente e soprattutto ai veri protagonisti di questo bel momento di comunità: i bambini!».