Trafugato l'oro di San Nicola, la memoria degli andriesi torna al furto delle statue dei Patroni

Un triste risveglio, quello che martedì scorso hanno avuto i fedeli di San Nicola: nella notte tra lunedì e martedì infatti dalla basilica di San Nicola, a Bari, sono stati rubati oggetti preziosi e reliquie che adornavano una statua del santo, patrono del capoluogo di regione, venerato anche dalla Chiesa ortodossa. Trafugati tutti gli oggetti che erano stati posti nelle mani della statua: un anello in oro con pietre preziose, un libro liturgico con tre sfere d’argento, simbolo del santo, e un medaglione che conteneva una fiala con la cosiddetta “manna di San Nicola”, un liquido proveniente dalla tomba in cui sono custodite le reliquie e che è considerato sacro dai fedeli.

La memoria degli andriesi è tornata indietro a un brutto momento della nostra storia, di poco meno di 40 anni fa: era il 6 dicembre del 1983 quando furono rubate dalla Cattedrale le statue d’argento della Madonna dei Miracoli, di S. Riccardo e del SS. Salvatore. Erano formate di lastre a sbalzo, smontabili e impacchettabili: opera di orafi di Napoli, della bottega del Catello.

La statua della Madonna dei Miracoli fu costruita nel 1876 dallo scultore Gennaro Pane di Napoli. L’attuale statua invece fu commissionata a Vincenzo Balducci, artigiano minervinese, ma il primo scultore che abbozzò la Madonna fu Antonio Amendola. Il bozzetto in terracotta arrivò ad Andria il 14 aprile del 1984. Il 2 febbraio e il 30 marzo del 1985 furono fusi i modelli. Era il 24 agosto quando la statua della Madonna fu collocata e benedetta in Cattedrale ed il 31 agosto, in processione alle ore 3, fu portata al Santuario. La seconda statua della Madonna fu copiata dalla prima, e come già detto, mentre la prima era di lamiere a sbalzo e pesava 75 chili, la seconda risulta fusa, pesa 220 chili d’argento ed è alta come la prima 1,7 metri.

L’attuale statua di San Riccardo, invece, posizionata nel cappellone della chiesa Cattedrale alla venerazione dei fedeli non è in argento.

La statua del SS Salvatore che fu trafugata assieme alle altre nel 1983 invece è frutto di un’opera realizzata nel 1906 dall’immagine del quadro opera presumibilmente di un artista locale di cui però non si hanno ulteriori notizie.

Al ladro "barese" l'invito a restituire il maltolto, che oltretutto in questi giorni assume un valore simbolico: pochi giorni fa, sotto la statua del santo si era svolta una preghiera ecumenica tra cattolici e ortodossi a cui avevano partecipato esponenti della comunità russa e ucraina, per invocare la fine della guerra in Ucraina. Così anche i cristiani di Andria si affideranno ai loro patroni e pregheranno perchè questo momento storico terribile lasci il posto a giorni più lieti.