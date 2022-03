Si conclude ad Andria, sua città natale, il lungo tour che ha visto il batterista andriese, Gianluca Porro, protagonista su prestigiosi palchi italiani. Il mese di marzo lo ha visto infatti in tour con una tra le formazioni più cool del momento: Giuseppe Bassi & Joanna Teters Quartet con Paolo Sessa alle tastiere.

La band che ha presentato in anteprima il suo primo disco, che uscirà nei primi mesi dell’estate (Doppio Sugo Records, nuova etichetta discografica dello stesso Bassi), con la voce che più rappresenta il soul americano di ultima generazione, in un sodalizio in cui si evocano le dinamiche delle relazioni umane e il rapporto dell’uomo con la natura, un sodalizio che ha emozionato anceh il pubblico milanese del prestigioso Blue Note.

Nasce quindi un album che si addentra in territori musicali nuovi e inesplorati, suggella la nascita di musica assolutamente fresca, di immediata fruibilità all’ascolto, anche se molto "complicata" tecnicamente.

Gli arrangiamenti sono stati affidati alla direzione artistica di Paolo Sessa, grandissimo, poliedrico e fantasioso pianista/tastierista.

Nel corso del tour la band ha arricchito il suo sound con la presenza di Pako Baldassarre al sassofono.

Il drumming moderno e creativo di uno tra i più grandi batteristi italiani, made in Andria, Gianluca Porro conferisce all'ensemble personalità e carisma. Porro è reduce dalla collaborazione prestigiosa con Lalah Hathaway nella rielaborazione di uno dei suoi più grandi successi. Porro è impegnato ialtresì nella produzione di un suo disco che uscirà per il 2023 con alcuni tra i prestigiosi esponenti dell’r&b di ultima generazione.

Intanto il prossimo tour della band, nuovamente in Italia, è previsto per il mese di settembre. Successivamente la band si preparerà per un tour asiatico e uno statunitense.

Il calendario dei concerti, ancora in corso, ha previsto tappe prestigiose a La Piazzetta Jazz club, Recoaro Terme; Il Salotto di Bibendum, Modena; "Songwriting”- women’s voices, Teatro Villa dei Leoni, Mira (Ve); Blue Note, Milano; "Nel gioco del Jazz” c/o La dolce vita Live, Bari; Ristorante Moosi, Castel Volturno (Ce); NeverMind live music, Napoli; Jazz club Potenza, Potenza; Taranto e per chiudere lunedì 28 marzo alle ore 21.00 la band si esibirà al teatro Auditorium Monsignor di Donna - Info e biglietti: 368.3956821