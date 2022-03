“Reit a r parch” era una zona caratteristica di Andria (alle spalle della chiesa delle Croci) dove spesso le case avevano sul retro un cortile che in parte era coltivato a orto per soddisfare le esigenze alimentari delle famiglie che vi abitavano (non mancava u gadnoir per l’allevamento delle galline, raramente anche conigli) e in parte, quella più avanti verso la strada, destinata a attività lavorative di pubblica utilità: il fabbro, il falegname, u casrataur, ecc., tutti mestieri che avevano bisogno di spazi e che gli andriesi sapevano realizzare secondo il codice naturale del rispetto dell’ambiente e della civile convivenza. Non c’era l’urbanistica, non c’erano i movimenti ecologici, non c’erano norme sull’inquinamento, ma c’era l’arte del “saper vivere insieme”: ognuno rispettava l’altro e il risultato era la pace sociale e l’armonia con la natura. Se guardassimo dall’alto l’agglomerato urbano di Andria scopriremmo un centro storico armonioso con strade e piazze atte a favorire la vita sociale (qualche intervento moderno rischia di comprometterlo) e una città fuori le mura dove regna il caos, dove sono stati sacrificati gli spazi della socializzazione in nome dello sfruttamento intensivo del territorio e dove mancano gli elementi caratteristici della evoluzione del tempo: i tre campanili, che colpiscono gli occhi ancora oggi del visitatore, indicano ciascuno un periodo storico e una caratterizzazione artistica. Il popolo aveva e pretendeva gusto. Allora avevano anche una funzione sociale: non tutti avevano l’orologio ma i rintocchi delle campane a mezzogiorno (per la recita dell’angelus) venivano ascoltati anche dai terreni circostanti la città ed erano attesi dai contadini per mangiare il tozzo di pane che la moglie aveva messo nella bisaccia con la immancabile bottiglia di vino ed era anche un invito alle donne per attivarsi a preparare il pranzo e mettere ordine alla casa per l’imminente arrivo dei mariti. Lo stesso suono la sera annunziava la fine della giornata. Il sindaco Marano parlando agli emigranti in partenza augurò loro di continuare a sentire l’eco delle nostre campane: vincolo di solidarietà.

In uno di questi parchi c’era la bottega du mest Carrir, che era un falegname preparato per le attrezzature di campagna: costruzione e manutenzione dei traini, delle botti e ogni altro attrezzo di legno (come la carpenteria) utile per il lavoro e la casa. Un mestiere che aveva bisogno di spazi ma non doveva intralciare la vita sociale (poi vedremo il meccanico sdraiato per terra in mezzo alla strada per riparare una macchina o il gommista intento a sostituire le gomme). Il lavoro andava bene per mest’Andonie fino a quando il figlio, che lavorava con lui, in un momento di distrazione si tagliò due dita della mano, motivo per il quale non poteva più fare quel mestiere.

C’erano, a quei tempi, nei paraggi della politica (solo allora) personaggi che si affacciavano nelle case dei malcapitati promettendo aiuti pubblici e persino una occupazione dignitosa. Pensate come si sia organizzato il nutrito elenco delle “donne agricole” (circa 20.000) quando furono istituiti gli elenchi anagrafici. C’erano delle donne che andavano di casa in casa a prendere i nomi per fare le pratiche. Nella loro ignoranza qualche volta esageravano facendo certificare che erano malate e le poverette veniva escluse proprio perché “malate”. Se sei malata non puoi andare in campagna. Intanto la mediatrice aveva incassato il suo obolo.

Capitò anche a u mest carrir: c’era un contadino dalla parlantina facile che vantava amicizie altolocate, dal sindacato alla politica e alla imprenditoria. Costui frequentava la bottega du mest carrir il pomeriggio per fare quattro chiacchiere con gli avventori del vicinato che nei pressi della bottega facevano u rtidd. Quando accadde il doloroso episodio immediatamente si offrì per un aiuto e promise di trovare subito una occupazione al ragazzo. Allora erano molti che venivano occupati solo perché amico o elettore di un politico o iscritto a un sindacato. Mest Andonie ci sperò veramente e cominciò a trattare bene questo “amico”: cominciò con l’asta della zappa che non si fece pagare, poi la sostituzione della ruota del traino sempre gratis, poi la riparazione del comò a casa (che non era competenza du mest carrir, ma lo fece per cortesia). Così per diverso tempo. Ma passando il tempo cominciò a stancarsi. Non era tanto per i soldi che perdeva, quanto per la frustrazione del ragazzo che si sentiva sempre più emarginato. In più doveva sentire i giudizi negativi che sul personaggio venivano pronunciati ind a u rtidd. Un giorno il padre du mest carrir (un vecchietto che approfittava du rtidd per distrarsi) sentenziò: “ioiv meggh quann la paraul ioiv paraul”. E ricordò di quando si scombinava un matrimonio solo perché una delle parti non ottemperava al corredo o ai regali promessi. Persino i tempi bisognava rispettare e la ritualità pubblica. Ad es. u cungirt bunn: il pomeriggio di Pasqua era tutta la famiglia dello sposo che doveva recarsi alla casa della sposa per portare questo importante regalo e la gente del vicinato (abituata a non farsi mai i fatti suoi) si faceva trovare dietro le vetrine per osservare se il rito si avverava, pronta a entrare nella casa della sposa, appena andata via la famiglia del futuro sposo, per osservare e quindi criticare il regalo. Se le cose andavano male era il padre della sposa che sull’uscio raccontava l’accaduto e poi sentenziava: “L’ommene s msiur da la paraul”. Era l’essenziale comunicato stampa di una volta. Infatti immediatamente la notizia si espandeva a macchia d’olio. E il padre dello sposo veniva bollato per sempre.

Mest Andonie capì la lezione del padre e si preparò a reagire. Avvenne in autunno al momento della vendemmia. Cominciò “l’amico”: “don Ciccill m’ha ditt ca u mais c trois ava sistmè a fight”. “Vè bunn”, rispose u mest carrir. Sembrò tutto finito quando lo vide gironzolare intorno ai tini nuovi. Scelse il migliore e disse: “questo lo prendo io, quanto vuoi?” Perché sempre chiedeva di pagare. Mest andonie aveva fatto il conto di tutti i regali che gli aveva fatto e disse: “10 mila lire mi devi dare”. Il ciarlatano si aspettava la risposta solita: “pinz a ste bunn”. Rimase sorpreso questa volta quando u mest carrir disse il prezzo che era esagerato per la botte ma era onesto per tutto quello che gli aveva dato negli anni precedenti, tuttavia tentò ancora di allettare mest Andonie, ma costui prese un pezzo di legno e minacciò di menarglielo appresso cacciandolo: “una persona onesta dice subito se può farlo o meno il piacere, prendere in giro chi è nel bisogno è fargli doppiamente male, sia per la illusione creata che per il danno procurato: il tempo non torna più indietro per rimediare”.

Gli uomini presenti si complimentarono con mest’Andonie e il vicino di casa commentò: “l’andriese è ottimista normalmente come lo sono i veri contadini che sanno che il lavoro onesto produce sempre i suoi frutti, non è invidioso della ricchezza accumulata con il sudore della fronte, anzi essa diventa uno stimolo per migliorare la propria posizione”. E raccontò della fatica che proprio in quegli anni i contadini stavano facendo per riportare a produttività la Murgia, una terra che avevano conosciuto con i propri padri ricca di carrube, noci e querceti. Con entusiasmo si erano messi a dissodare quel terreno arido e pietroso sapendo che ogni centimetro di terra poteva essere utile per la economia di tutti. Era l’entusiasmo per la nuova riforma agraria successiva alla seconda guerra mondiale e gli andriesi erano fieri di aver acquisito un pezzo di terreno di proprietà. “Io - disse u mest carrir - vedo qui arrivare uomini con la spina dorsale curva e invecchiati anzitempo per la fatica che stanno facendo per rendere fertili le colline della Murgia. Eppure sono sereni, consapevoli che il lavoro onesto prima o poi da i suoi frutti.

Forse per questo - concluse mest’Andonie - siamo diventati sedentari, non ci piace viaggiare per visitare altre terre: ognuno vuole stare a casa, soddisfatto di quello che il suo lavoro produce, forse siamo un po' rozzi, ma sappiamo vivere insieme”.

Erano gli anni cinquanta e sessanta e gli andriesi parteciparono al miracolo economico italiano.

Nota: la crisi di questi giorni sta mettendo a rischio quel modo di vivere al quale ci siamo abituati. Un po' di nostalgia sta prendendo gli animi più sensibili per la velocità con la quale abbiamo abbandonato al suo destino la Murgia pietrosa proprio ora che ci sono le macchine per alleviare la fatica umana mentre sentiamo la mancanza di quei terreni seminativi che oggi sarebbero tornati utili per la nostra autonomia rispetto ai mercati esteri. Forse bisognerà rivedere la vocazione del parco, bloccato da un mito ecologico che ha fatto tornare brullo quel paesaggio, tentazione facile per esercitazioni militari o deposito di scorie e comunque ricettacolo di immondizie. So che è più facile proibire anziché realizzare. Ma le proibizioni non hanno mai portato da qualche parte.