"Pasticceria – 12 racconti dolci e amari": la presentazione nella sede Unitre

Si terrà giovedì 31 marzo ‘22, alle ore 17,30 nella sede Unitre Andria, in via Firenze 13/L, la presentazione del libro "Pasticceria – 12 racconti dolci e amari", scritto dal giornalista Pinuccio Pomo, giornalista, edito dalla casa editrice Seak di Andria.

A fare gli onori di casa, la prof.ssa Maria Rosaria Inversi, presidente Unitre Andria. Seguiranno i saluti di S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria e del presidente della casa editrice Seak, Nino Marmo.

Dialogheranno con l'autore il giornalista, Carmelo Palumbo e la studentessa del liceo linguistico C. Troya, Roberta Sgaramella.

Il libro è una dedica di Pinuccio ai genitori, al padre soprattutto: Maestro pasticcere dello storico “Negrita”. È presente un dolce in ogni racconto. Quasi mai ha un ruolo determinante nello sviluppo della narrazione ma c'è. Spesso si intreccia nella storia come un accessorio. È un pretesto.

I racconti prendono spunto dalle storie riportate dagli avventori nella pasticceria. Di alcuni di essi l'autore è stato testimone. I personaggi, però, sono quasi tutti realmente esistiti anche ribattezzati eteatralizzati. In “Pasticceria-12 racconti dolci e amari” emerge oltre ad una spiccata capacità narrativa, anche una consolidata abilità di Pinuccio Pomo nell'affrontare con grande meticolosità e sapienza i sentieri del gusto. In prefazione, l'autore dice “...la Pasticceria è precisione, tecnica sublime, equilibrio, gusto. In una parola: Armonia”. Ecco, il suo libro è tutto questo ed anche di più.