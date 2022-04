“La cura dello sguardo”: Franco Arminio, oggi ad Andria

Il poeta e paesologo Franco Arminio sarà ad Andria, oggi, martedì 5 aprile alle ore 19.30, presso l'Auditorium “Mons. Di Donna” in via Saliceti, per l’evento “Visioni e prospettive inedite dell’umano e sulla città”.

Un incontro-evento con uno dei poeti più accreditati nella scena contemporanea, autore, tra gli altri, di "La cura dello Sguardo". È proprio "La cura dello sguardo" a dare il titolo all'appuntamento che consisterà in un viaggio all'insegna dello sguardo sulle persone e sulle cose. Un viaggio che è anche metafora della vita. La vita intesa come esercizio duro da apprendere, ma arte fondamentale da approfondire.

L'evento, patrocinato dalla Città di Andria, è promosso dal Settore Adulti di Azione Cattolica della Diocesi di Andria in collaborazione con il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria, la Biblioteca diocesana "S. Tommaso d'Aquino", il Circolo dei Lettori Andria, il Museo diocesano "S. Riccardo" di Andria, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Andria. L'evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Si accederà alla sala, in ossequio alle normative vigenti, fino a esaurimento posti disponibili.