Ritorna, venerdì 15 aprile, la processione dei Misteri

Dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria da covid19 torna la processione dei Misteri, venerdì 15 aprile ’22.

Scrive Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013): “Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione”.

«Nel riprendere a vivere le espressioni pubbliche della nostra fede, esortiamo tutti ad una attiva e attenta partecipazione, accompagnando il cammino con la preghiera, il canto e l’ascolto delle meditazioni, nutrimento indispensabili per quanti sono in cammino (in processione) e per quanti assistono lungo l’intero percorso o sostano curiosi “ai crocicchi” delle periferie dello spirito. Esortiamo i fedeli a evitare il chiacchiericcio durante il percorso, affinché si crei un grande spazio di preghiera e di riflessione utile a tutti e a tanti». Commenta don Francesco Piciocco, direttore Ufficio Liturgico.

La cura del servizio d’ordine è affidata a tutti i fedeli, in particolar modo ai volontari delle rispettive parrocchie di appartenenza. A loro il compito di verificare l’uso corretto della mascherina e un discreto distanziamento, garantendo così lo svolgimento – corretto dell’evento religioso - secondo le regole vigenti”.

Il percorso

La processione si snoderà attraverso Piazza Porta la Barra - Via Orsini - Via Gioacchino Poli - Via Alto Adige - Viale Trentino - Via Dante Alighieri - Via Vittorio Pisani - Piazza Imbriani - Via A. De Gasperi - Porta Castello - Piazza Vittorio Emanuele II - sosta di preghiera - Via Vaglio - via La Corte - vi F. Excelsis - via F. Giugno - via Porta la Barra - Piazza Porta la Barra.