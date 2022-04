"Cento caffè di carta": questa sera la presentazione dell'ultimo lavoro di Paolo Farina

Si terrà questa sera, alle ore 19.30, presso l'Auditorium della Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci", la presentazione dell’ultimo lavoro letterario del dirigente scolastico del CPIA, Paolo Farina, dal titolo "Cento caffè di carta" a cui interverrà anche la Sindaca, Giovanna Bruno e l'assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari.

Dialogherà con l’autore Sabino Zinni, mentre donerà la sua voce Agata Paradiso. Di seguito un estratto della prefazione di Sabino Zinni:

"In questi Cento caffè di carta mi ci sono perso e ritrovato mille e più volte. I temi affrontati, le storie narrate, le riflessioni fatte con un grande cuore pensante, come quello di Paolo, sono molteplici, multiformi, variegati, interessanti, coinvolgenti, scottanti, urticanti, avvolgenti. Insomma, sono vivi e vitali. Parlano della vita nella sua interezza e nei suoi dettagli, nelle sue luci e nelle sue ombre, nella sua bellezza e nella sua miseria. Sono carne e sangue, bellezza e poesia, ma anche prosa e dura quotidianità. Il tutto passato al setaccio di una persona come Paolo che vive tutto intensamente ed andando sempre "a cento all'ora", ma con la capacità di non perdersi nulla del paesaggio che lo circonda e dei mondi interiori che incrocia e che "ama".

Contestualmente, a partire dalle 18:30, gli alunni dell'Istituto comprensivo "Verdi-Cafaro" realizzeranno poi un laboratorio chiamato "Caffè a regola d'arte". L'iniziativa vede la partecipazione della cooperativa sociale "Filimondo" e della sartoria sociale "La Tèranga".