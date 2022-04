Prosegue senza soste il cammino del progetto Erasmus+ "Music Unites, Art Inspires" portato avanti dall’Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna, avviato prima della pandemia nel novembre 2019 e che vedrà la sua conclusione nell’ottobre 2022.

Il progetto che vede protagoniste, insieme alla scuola andriese, anche le scuole partner di Polonia, Lituania, Grecia, Spagna, è approdato nella città di Andria nella settimana dal 28 Marzo al 1° aprile 2022. In questa settimana, infatti, le delegazioni delle suddette scuole sono state ospiti dell’I.C. Jannuzzi -Di Donna e sono state coinvolte in numerose attività all’interno dell’istituto scolastico, ma anche in attività sul territorio.

Grande l’impegno di tutto l’istituto comprensivo che, con il contributo di alunni, docenti, genitori e di tutto il personale guidato dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Lilla Bruno, ha condotto le delegazioni ospiti alla scoperta degli aspetti più rilevanti della cultura, delle tradizioni, della gastronomia e dell’arte del territorio.

Numerose le attività svolte a scuola: laboratori di arte, musica e danze popolari, linguaggi non verbali, caccia al tesoro sui temi del progetto e sulle attività svolte durante la settimana. I laboratori sono stati organizzati e guidati dai docenti e da alcuni alunni dell’istituto comprensivo, ma anche con il contributo di associazioni del territorio.

Non potevano mancare anche visite guidate ai luoghi della cultura e dell’arte a noi vicini, quindi gli ospiti stranieri hanno avuto modo di visitare il centro storico di Andria, il museo del confetto, Castel del Monte, Trani e Matera, capitale europea della cultura del 2019.

Un momento particolarmente apprezzato dagli ospiti è stato il benvenuto che il sindaco della nostra città, dott.ssa Giovanna Bruno, ha voluto rendere alle delegazioni straniere, ricevendole nell’aula consiliare di Palazzo di Città. Una breve presentazione dei rappresentanti di ciascuna delegazione e lo scambio di omaggi e piccoli doni tra il sindaco e gli ospiti e l’impegno reciproco a lavorare sempre per il confronto e l’integrazione tra culture diverse e a seminare nelle giovani generazioni il seme della tolleranza e dell’accoglienza oltre ogni confine, poiché questo è l’unico modo per preservare il nostro e il loro futuro.

«Questi progetti europei rappresentano una grande occasione di arricchimento per i nostri alunni ma anche per i docenti e tutta la comunità scolastica e cittadina – dichiara la Dirigente Scolastica, dott.ssa Lilla Bruno -, poiché si comprende attraverso l’esperienza diretta, quanto le diversità culturali, linguistiche e di usi e costumi, rappresentino un valore aggiunto per la crescita di ciascun individuo e ben lungi dall’essere motivo di divisione e contrasto, sono invece l’unica via da percorrere per garantire alle generazioni future ambienti di vita sereni e pacifici».

Adesso la comunità scolastica dell’istituto comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” si accinge a prepararsi per la successiva mobilità che avrà luogo, a fine maggio, nella località di Kulupenai, in Lituania; mentre la mobilità conclusiva di tutto il progetto avrà luogo nell’ottobre del 2022 a Lodz in Polonia. Nel corso di quest’ultima mobilità, si terrà una manifestazione musicale nella scuola polacca – coordinatrice del progetto – che raccoglierà e celebrerà tutte le attività svolte per l’implementazione del progetto stesso.