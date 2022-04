"La scuola crea cittadini”, domani presentazione degli incontri sull'educazione alla sostenibilità

Si terrà martedì 12 aprile p.v. l’evento intitolato “Cibi amici: corretti stili di vita e sana alimentazione” e organizzato dalla scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri, nell’ambito dell’iniziativa “La scuola crea cittadini”.

L’iniziativa “La scuola crea cittadini”, che gode del patrocinio del comune di Andria ed è costituita da un ciclo di tre incontri di carattere divulgativo, nasce con lo scopo di diffondere, presso le famiglie degli alunni, ma anche presso tutti coloro che siano interessati, e in generale alla cittadinanza, le tematiche, i principi e i contenuti della stessa Educazione civica, quelle stesse tematiche che vengono apprese dagli alunni nella nostra scuola nei diversi anni di corso. Il taglio delle conversazioni è tale da rivolgersi anche a un pubblico di “non addetti ai lavori”, che comprenderà anche studenti e docenti.

L’evento del 12 aprile avrà luogo (come gli altri) nell’Auditorium dell’Oratorio Salesiano alle ore 19.00 e costituirà una importante occasione di confronto tra esperti del settore, mondo scuola e cittadinanza sui temi della salute e dell’alimentazione, che trasversalmente incidono sul benessere personale, sugli aspetti della salute, ma anche su fattori emotivi, culturali e riguardanti l’ambiente e la sostenibilità. Questo incontro in particolare è stato realizzato col coinvolgimento del CALCIT, storica associazione andriese, da sempre impegnata sul territorio con campagne di sensibilizzazione contro le malattie tumorali e con l’organizzazione di iniziative a supporto e sostegno dei malati oncologici.

La presentazione dell’iniziativa “La scuola crea cittadini” alla cittadinanza si terrà giovedì 7 aprile alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del comune di Andria alla presenza della Sindaca e di altre autorità.

Parteciperanno al dibattito in occasione del primo incontro: la sindaca avv. Giovanna Bruno, l’assessora alla Persona dott.ssa Dora Conversano, il dott. Nicola Mariano, presidente del CALCIT. É prevista la partecipazione della Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Bari, la dott.ssa Giuseppina Lotito.

Numerosi saranno i relatori della prima giornata che dà avvio al ciclo di incontri, tra questi, diversi esperti del settore: la biologa nutrizionista dott.ssa Tiziana Cipriani, il dott. Gennaro Gadaleta Caldarola, Direttore U.O.C. Oncologia Medica presso il P.O. "Mons. R. Dimiccoli" di Barletta e la psicologa e coordinatrice provinciale ANT nella persona della dott.ssa Rosalia Petronelli. Sarà la Dirigente scolastica Maria Teresa Natale, invece, a introdurre gli interventi degli specialisti.

Educare alla consapevolezza di un’alimentazione sana e sostenibile è una delle missioni della scuola che, come centro educativo e sistema aperto al dialogo quotidiano con studenti e famiglie, affronta ogni giorno le complessità legate all’alimentazione delle persone in età scolare.

Da diversi anni tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile descritti dall’Agenda 2030 si pone particolare attenzione al miglioramento delle abitudini alimentari e a un utilizzo più efficiente delle risorse alimentari attraverso il consumo responsabile delle materie prime e l’assunzione di comportamenti ecosostenibili.

Il 29 aprile, in occasione del secondo incontro, la scuola dialogherà col vescovo di Andria S.E.R. mons. Luigi Mansi con un focus dedicato alla riflessione su territorio e ambiente, inteso come Creato, e sulle azioni da adottare finalizzate alla salvaguardia del pianeta e del territorio che abitiamo. La tematica di questo incontro è infatti ispirata alla “Gestione consapevole dei rifiuti”, affrontata dai nostri alunni delle classi prime.

Sostenibilità, benessere, educazione alimentare, oggetto di discussione degli incontri programmati, sono concetti e valori universali - riscontrabili nelle esperienze quotidiane - che si candidano alla riflessione nella scuola in termini di opportunità educative convergenti con le finalità dell’Educazione civica.

É quanto afferma la dirigente Maria Teresa Natale : «L’educazione civica, come noto, non è tanto una “disciplina”, ma soprattutto un modo di essere e di comportarsi, che molto ha a che fare con la cittadinanza attiva, la solidarietà, la responsabilità, l’acquisizione di condotte corrette verso gli altri e verso l’ambiente: appare dunque opportuno coinvolgere e sensibilizzare in particolare le famiglie, che dovrebbero supportare la scuola e insieme collaborare per far sì che ciò che i ragazzi imparano possa alimentare comportamenti virtuosi anche fuori delle aule scolastiche. Scuola, dunque, che educa non solo i propri alunni, ma rivolge la sua azione educativa e formativa alle famiglie, al territorio e ai suoi “stakeholders”, alla cittadinanza insomma».

Il tema delle pari opportunità e dell’affettività è il focus centrale del progetto educativo dell’Educazione civica dell’anno scolastico in corso per le classe terze della scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri. L’incontro finale del 26 maggio difatti sarà dedicato al tema della parità di genere in quanto, ancora oggi, si è purtroppo ancora lontani dal riconoscimento dei diritti fondamentali della donna nella società, in termini di sicurezza, opportunità, libertà e dignità.