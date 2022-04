Il poeta e paesologo Franco Arminio è stato protagonista dell'evento "La cura dello sguardo", promosso dal Settore Adulti di Azione Cattolica della Diocesi di Andria in collaborazione con il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria, la Biblioteca diocesana "S. Tommaso d'Aquino", il Circolo dei Lettori Andria, il Museo diocesano "S. Riccardo" di Andria, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Andria. Il ritorno in città di Arminio ha registrato un sold out nell'auditorium Mons. Di Donna che, in mistico silenzio e con trasporto emotivo, ha ascoltato la sua parola, la sua poesia e i suoi racconti. Ad introdurlo, un'amica dell'autore, Mirella Caldarone che, come anticipato nella video intervista da Natale Alicino (presidente diocesano AC Andria) e da Maria Selvarolo (vice presidente settore adulti AC), ha introdotto gli incontri promossi dall'Azione Cattolica, avviati nell'ottobre scorso, con la finalità di aiutare a guardare all'uomo attraverso la fotografia. Ed è proprio alle parole di Mirella Caldarone che affidiamo la presentazione della fotografia, della parola e della visione umana ed artistica di Franco Arminio:

«Etimologicamente Fotografia è Scrivere con la luce, buttar giù parole sulla carta fotografica. Fotografia e scrittura: è la dimensione contemplativa ad accomunare questi due mondi apparentemente distanti.

Fotografia e scrittura sono esercizi del pensiero, due forme dello stesso filo rosso che disegna le relazioni umane e le forme di socialità. Due linguaggi, un unico mosaico per parlare di Paesaggi Umani.

Ed è in virtù di questo legame espressivo che Mirella Caldarone, fotografa per passione, ha introdotto l’ospite della serata: «Franco Arminio è uno scrittore, un poeta ma anche un bravo fotografo. La stessa sensibilità la si legge nelle sue poesie ma anche nelle sue fotografie. La poesia di Arminio è un esercizio di empatia. A volte è sentirsi come un vecchio, come un albero, come un imbuto.

La sua poesia nasce dall’inquietudine, dall’ipocondria che lo mette di continuo davanti al pensiero della morte. Nei suoi versi c’è l’essenza della passione, della commozione, della sensualità. Nell’ultimo libro ‘Studi sull’amore’ i suoi versi lasciano sorpresi per la semplicità nel trattare l’amore nelle tante forme che può prendere il desiderio».

Le strade di Mirella Caldarone e Franco Arminio si incrociano anche per l’appartenenza alla Casa della Paesologia che ha sede a Bisaccia, in Irpinia, e di cui fanno parte alcune altre persone presenti all’evento.

«Franco è un compagno di visioni, di lunghe notti al festival della paesologia di Aliano, in cui le comunità provvisorie si scambiano la vita tra i calanchi e un centro storico disabitato che si rianima di passioni civili per tre giorni. È stata definita ‘Una serena obiezione alla modernità incivile’.

Franco Arminio si è inventato una scienza che unisce etnologia, poesia e geografia, ed è la Paesologia che si occupa dei paesi dell’Italia interna, oggetti in via di sparizione. I paesi si spopolano, i vecchi muoiono, i figli emigrano. La paesologia si occupa di chi resta.

Il paesologo va a visitare paesi in cui non va nessuno. Va nelle piazze, nei cimiteri, nei bar. Siede sulle panchine, legge i necrologi. Ascolta le storie della gente, guarda le insegne dei negozi e le auto parcheggiate. Prende appunti, fotografa, filma. Si tratta di una forma di attenzione, un «andare verso il minimo e il minore». Franco va nel vuoto dei paesi e trova qualcosa, a volte trova la calma, la bellezza, la poesia.

La paesologia è anche politica, un termine bistrattato dalle pratiche incivili. È indicazione di strategie per uno sviluppo che vada verso la rinascita autentica dei luoghi. Arminio affronta questi temi già dal suo primo libro del 2008 ‘Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia’. E poi in ‘Geografia commossa dell’Italia interna’ del 2013. O ‘L’Italia profonda. Dialogo dagli Appennini’ del 2019.

Con il ritorno di Franco Arminio ad Andria tutti i presenti sono stati protagonisti di una poesia che si incarna nella passione civile. Celebrare la bellezza assume ancor più significato in un momento storico così doloroso».