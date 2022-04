L'Auditorium della Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" era gremito di gente ieri sera, accorsa per assistere alla presentazione dell'ultimo cimento letterario del dirigente scolastico, nonché giornalista, Paolo Farina. "Cento caffè di carta" è il titolo del libro la cui prefazione è affidata all'amico Sabino Zinni presente all'evento assieme alla Sindaca, Giovanna Bruno, e alll'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari.

All'autore del libro abbiamo chiesto quali caffé sono, se dolci, amari, corretti... «Sono caffè che sanno di vita. Caffè settimanali con i lettori che hanno attraversato un tempo particolare della nostra esistenza e, come si sa, l'esistenza a volte è amara e a volte dolce».

Nella presentazione del libro l'autore, su impulso dell'assessora Daniela Di Bari, ha voluto coinvolgere la scuola e due realtà del volontariato: «Scrivere è un atto di presunzione - commenta Farina -. Chi scrive in qualche maniera ritiene di essere utile al bene comune e la scuola per vocazione è deputata a al bene pubblico e il volontariato, in questo caso il commercio equo e solidale della Cooperativa Filomondo e la Sartoria Sociale La Téranga fanno esattamente la stessa cosa».

«Un incontro che sa del profumo di caffé - commenta l'assessora Daniela Di Bari - dopo che nel pomeriggio alcuni piccoli alunni hanno fatto esperienza di lettura e l'hanno tradotta con le loro insegnanti in opere d'arte che racconteranno e porteranno con loro».

Per l'amico Sabino Zinni che ha curato la prefazione del libro si tratta di una «presentazione fatta col cuore. In questi cento caffé di carta mi ci sono perso e ritrovato mille e più volte. È questo un libro scritto con tanto cuore pensante e con la capacità di non perdersi nulla del paesaggio che lo circonda e dei mondi interiori che Farina incrocia e che ama».

Felice si è detta la Sindaca Bruno nel vedere tornare a vivere luoghi deputati alla cultura come la biblioteca Sant'Agostino dopo uno stop forzato dettato dalla pandemia: «Stiamo lavorando su una progettualità che preveda la interrelazione tra la biblioteca e la piazza, come spazi aperti dove i nostri ragazzi possano anche trascorrere delle ore a prescindere dall'utilizzo è specifico della lettura di un libro che poi in questo luogo viene offerta».