Premiati i ragazzi del “Colasanto” per il video “The Game”

Immedesimarsi nel dramma personale di chi ha dovuto abbandonare la propria casa, la propria terra, i propri affetti per motivi che nulla hanno a che fare con l’umanità, per riflettere su ciò che invece dovrebbe contraddistinguere ogni essere umano: la tolleranza, il senso di accoglienza e di apertura al prossimo.

Questi gli aspetti su cui hanno riflettuto Luca De Rosa, Alessandro Sciascia, Chiara Pappalardo, Francesca Porro e Francesco De Michele della classe 3B del liceo artistico dell’I.I.S.S. G. Colasanto di Andria, partecipando al bando di concorso “Movie” della Caritas – Diocesi di Andria.



Gli studenti e le studentesse hanno realizzato il video intitolato “The Game” rielaborando e interpretando le storie di chi per diverse cause si è trovato davanti alla triste esigenza di partire verso mete sconosciute pur di mettersi in salvo, attraversando anche viaggi non felici, che segnano nel profondo la vita di chi emigra per necessità e non per volontà.



Il lavoro degli studenti e delle studentesse ha pienamente centrato gli obiettivi del bando, tanto da essere premiato con un buono da 100 €.



Il gruppo di lavoro è stato guidato con determinazione dalla prof.ssa Elena Giorgio ed incoraggiato dal dirigente scolastico prof. Cosimo Antonino Strazzeri, nella ferma convinzione che l’apertura al prossimo, i valori dell’accoglienza il superamento degli stereotipi siano cruciali per una crescita educativa consapevole