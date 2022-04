Una due giorni negli spazi esterni del plesso Aldo Moro, alla Jannuzzi-Di Donna, all’insegna di un titolo che diventa anche uno stile di vita: “Costruiamo la pace proteggendo l’ambiente”. Manifestazione che ha coniugato l’esigenza ambientalista con quella sempre più attuale ed urgente della pace. In una splendida giornata primaverile tutti e tre i gradi dell’istituto comprensivo andriese hanno voluto far sentire la loro voce su questi due temi che riguardano noi, ma soprattutto le future generazione perché come dice qualcuno: “Non abbiamo un pianeta di riserva”.

È stata la dirigente dott.ssa Lilla Bruno a fare, come al solito, gli onori di casa accogliendo gli ospiti istituzionali, l’Assessore alla Persona Dora Conversano e quello alla Bellezza, Daniela Di Bari che hanno sottolineato la bontà e l’importanza di queste iniziative soprattutto nell’ambito scolastico dove si formano le nuove coscienze oltre che le conoscenze.

Subito dopo è toccato ai più piccoli, i cinquenni dei plessi “Montessori” e “Collodi”, aprire le danze con la coreografie sulle note del “Canto della terra” di Andrea Bocelli, inno di speranza che ci invita a superare la notte. È stata quindi la volta delle classi prime della scuola primaria che si sono esibite nel canto e nella coreografia del brano “L’ABC della natura” con i sorrisi, i colori e l’allegria a farla da padrone.

Le classi terze della scuola primaria, dall’alto delle loro conoscenze ormai consolidate, hanno letto le schede scientifiche da loro stesse preparate sulle piante del corbezzolo e del girasole. Le stesse classi, guidate dal maestro Saverio Abbinante, hanno accompagnato con i battiti delle loro mani l’inno alla pace per antonomasia: “Imagine” di John Lennon.

Non poteva mancare l’apporto dei più grandicelli, gli alunni della secondaria di primo grado “Mons. Di Donna” che dapprima hanno accompagnato con i loro canti l’intera manifestazione e con una loro alunna hanno tenuto una lezione green che ben si abbinava con il verde del giardino circostante.

Infine i volontari dell’associazione “Fare ambiente” hanno guidato gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’istituto, accompagnati dalla declamazione di testi poetici e dal canto finale “I colori della pace”, nella piantumazione di un albero di corbezzolo donate dalla stessa associazione al plesso Aldo Moro; parallelamente i semi di girasole, donati dall'assessora Di Bari e simbolo dell'Ucraina, sono stati piantati in giardino.

«Ancora una volta le scuole della nostra città – commenta la dirigente Lilla Bruno - sono in prima fila nel sensibilizzare i propri alunni e tutta la cittadinanza ai temi che riguardano il futuro delle nuove generazioni. Nella giornata di ieri l’Istituto comprensivo ha dato vita ad un flash mob nel piazzale antistante il plesso “Aldo Moro” che ha visto coinvolti tutti gli alunni dell’istituto nella realizzazione di un simbolo della pace umanizzato. Sono, queste, attività culturali e di stile per imparare a stare al mondo, rispettarlo e godere appieno delle sue bellezze. È difficile spiegare la guerra ai bambini, dovremmo cominciare noi adulti a comprendere che se vogliamo insegnare la vera pace e portare avanti una vera azione contro la guerra, dovremo cominciare dai piccoli: far comprendere loro l’importanza del bene sul male. La pace è un processo quotidiano, costante e continuo, che cambia gradualmente le opinioni, sbriciolando lentamente le vecchie barriere e costruendo armoniosamente nuove reti umane e solidali».