Uova di cioccolato e le tradizionali simpatiche scarcelle di Pasqua a 25 bambini ucraini che si trovano ad Andria, scappati dalle atrocità della guerra provano così a vivere qualche scampolo di normalità. È l’iniziativa voluta e messa in campo dalla Fipe e Confcommercio per essere vicini, in occasione delle feste pasquali, alle famiglie in fuga dal conflitto che hanno trovato ospitalità in città. La consegna delle uova e delle scarcelle è avvenuta nella Chiesa di Gesù Crocifisso al termine di un momento ludico, i prodotti dolciari sono serviti per le premiazioni finali, naturalmente a vincere sono stati proprio tutti. In primis però la spensieratezza e la solidarietà.

«Donare un sorriso con poco, direi che ci siamo riusciti. Insieme agli associati Fipe e a Confcommercio abbiamo organizzato questo incontro con una parte delle famiglie ucraine che momentaneamente sono ospitate nella nostra città. Con un piccolo gesto abbiamo donato spensieratezza e a onore del vero loro ci hanno riempito il cuore di gioia. In questi bimbi c’è serenità e complimenti alle loro famiglie che hanno saputo infondere nei loro bambini tranquillità nonostante quello che sta accadendo nel loro Paese, nei loro occhi non c’era paura per ciò che hanno vissuto ma hanno lo sguardo proteso al futuro», commenta Lidia Marinacci della Fipe Confcommercio di Andria.

«La nostra emozione è stata tanta, dai piccoli di 10 mesi fino ai ragazzi di 17 anni, tutti ci hanno donato sorrisi e sguardi felici. Da parte nostra la volontà è stata quella di regalare loro un’ora di spensieratezza con dei giochi e i simboli della Pasqua preparati con amore dai bar e dalle pasticcerie della nostra città che sono sempre pronti a rendersi protagonisti di iniziative di solidarietà e per questo ringraziamo i titolari di Bar Astoria, Petit Gateau, Bar Marinacci, Cafè Gabè, Golosia, Lattemiele, Bar Alexander, Bar Scaramouche, Caffè Sospeso, Blind bar, Bar Moderno. Il nostro sentito ringraziamento va alla onlus costantemente in prima linea nel sociale Amici per la Vita, capitanata da Felice Gemiti e a sua figlia Laura che ha collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa, a don Cosimo Sgaramella della parrocchia Gesù Crocifisso e ad Antonio Tragno per la Fidelis, con il suo contributo siamo riusciti infatti ad ottenere anche un altro regalo per ii più grandi, ovvero l’autorizzazione per far partecipare i bambini alla partita in programma sabato al Degli Ulivi in cui i biancazzurri sfideranno il Monterosi», conclude Claudio Sinisi.