La sera del giovedi santo Giovina e Riccardo, compiuto il giro dei “sepolcri”, avevano appuntamento con i familiari alla casa di Riccardo per la cena dove il piatto principale era u calzaun fatto con olive, acciughe, uva passa e cipolle. Era una cena povera perché i fedeli si sentivano già “in lutto” ma sostanziosa (se non era fatto bene u calzaun s mtteiv saup a u stomc). Quella era l’occasione per comunicare alla fidanzata che a Pasqua avrebbero portato a casa sua u cungirt bunn. Avvertimento che induceva la consuocera a preparare a sua volta il ricevimento. Fin dopo la seconda guerra mondiale i rapporti tra le famiglie erano complicati dal concetto di parità: tant fazz ioie tant ha da fè tiue, e guai a sgarrare. Tutto si decideva la sera del fidanzamento.

Un errore poteva mettere a repentaglio il matrimonio, che molto spesso era combinato dai genitori. Ricordo la fine del fidanzamento di una vicina di casa quando ero piccolo: la sera del giovedi alla casa del fidanzato tutto era andato bene, non altrettanto la sera della domenica. Il padre della ragazza in preparazione della cena aveva comprato della frutta secca, allora immancabile sulla tavola nei giorni di festa. Il padre dello sposo per fare una carineria pensò di inviare un sacchetto di frutta secca e una damigianetta di vino della sua terra. Quando tutto era pronto e i parenti della sposa erano già arrivati ecco apparire lo sposo con la sua famiglia. Il padre della sposa si presenta subito sull’uscio dicendo: ma come vi è venuto in testa di mandarmi la frutta secca e il vino. Pensavate forse che quello che avevo preparato io non era buono? Allora per voi anche mia figlia non lo è, motivo per il quale il matrimonio non si fa più. E cacciò il fidanzato “facenn na frstaroie mmezz a la stroit”. La strada era importante perché la notizia doveva girare.

Da Giovina invece non ci furono problemi. La mamma aveva conservato un mazzetto di palme benedette la domenica precedente, dal sacrestano, previa offerta, si era fatto dare una bottiglietta di acqua benedetta durante il rito della Resurrezione e diede l’onore al consuocero di benedire la tavola, cosa che gradì moltissimo la consuocera contribuendo ad allietare la serata. Il mazzetto delle palme, assolta la sua funzione, venne collocato al capezzale del letto incastrato sul quadro con l’immagine sacra che normalmente adornava il letto. In ogni caso la consegna du cungirt doveva essere un atto pubblico: i familiari dello sposo dovevano arrivare in corteo mentre la gente della strada era dietro le vetrine per scrutare gli umori, salvo dopo precipitarsi alla casa della sposa per sincerarsi che u cungirt (collana, bracciale e anello) era proprio “bunn”. Diceva John Stuart Mill: “occorre garantirsi anche dalla tirannide della pubblica opinione”

Sempre con l’acqua benedetta durante la cerimonia pasquale, che si teneva la mattina del sabato santo per favorire la partecipazione, il sacerdote passava nei giorni successivi di famiglia in famiglia per benedire le case e tutto quello che vi era dentro. In questo gesto l’importante non era solo la benedizione ma la visita alle famiglie. Per il sacerdote era l’occasione per conoscere le proprie pecorelle, anche quelle che non frequentavano la chiesa, per i fedeli era l’occasione per manifestare le proprie preoccupazioni. Chi ne traeva vantaggio era proprio il sacerdote che così conosceva tutto di tutti. E meno male che non era sposato: immaginate cosa sarebbe successo se al ritorno avesse raccontato tutto alla moglie… altro che telegiornale.

Della settimana santa c’era (e c’è) un altro rito che aveva una funzione fondamentale nella vita della Chiesa: il sacramento della confessione, divenuto precetto proprio in occasione della Pasqua. Trattasi di un rito apparentemente individuale. Nella Parrocchia delle Croci a cavallo tra gli anni 50 e 60 divenne parroco don Ciro Moccia, un giovane sacerdote di Montemilone. Egli sosteneva che la confessione doveva essere anche un atto comunitario perché un qualsiasi peccato ha risvolti di carattere sociale. E proprio durante la settimana santa organizzava la giornata delle confessioni. I fedeli erano invitati in chiesa durante il giorno e tra momenti di preghiera, di canti e di guida nell’esame di coscienza due sacerdoti confessavano in sacrestia per favorire la riservatezza. Come in tutte le periferie c’era un uomo noto per la macellazione abusiva degli animali (allora quel poco di carne che si consumava veniva comprata grazie al passaparola da questi privati) e per questa attività al limite della legge aveva provato anche le patrie galere. Quando tornò libero don Ciro gli dedicò tutte le sue attenzioni tanto che anche lui quel giorno si presentò per confessarsi. Brusio in chiesa quando arrivò e qualche commento perfido a seguire. Il vizio di giudicare senza conoscere è d’ordinanza. Il parroco non si prestò alle critiche ma nella funzione del venerdì santo disse che l’unico di cui siamo sicuri che è in paradiso è un ladrone (pentito) e che la donna che ebbe da Gesù il miglior trattamento fu una prostituta: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E molti di quelli che erano armati di pietre furono costretti a nasconderle perché erano tra i suoi clienti. Il risvolto sociale del peccato. Inutile dire che quell’uomo smise di fare commercio clandestino e dedicò un po' del suo tempo anche alle attività parrocchiali oltre che alla famiglia. Non mi è mai venuto meno il pensiero che l’ingresso in chiesa del macellaio abusivo fosse stato concordato per dare un segnale ai parrocchiani: la resurrezione è per tutti.

Scrivendo di questo episodio mi è venuta in mente l’esperienza attuale promossa dalla diocesi di Andria sotto la spinta di due sacerdoti che hanno vissuto esperienze analoghe nel loro lungo esercizio pastorale: Don Riccardo Agresti (per 25 anni parroco proprio alle Croci, tempo sufficiente per essere familiare con tutti) e don Vincenzo Giannelli (oggi parroco del SS.Sacramento): la destinazione di una vecchia masseria e terreni circostanti ad una attività di recupero dei detenuti facendoli lavorare “senza sbarre” e formandoli per una cittadinanza attiva.

La Costituzione italiana ordina che le carceri devono essere strutturate per redimere chi ha sbagliato e non trasformarsi in marchio di infamia che ti perseguita per tutta la vita. Entrambi i sacerdoti abituati a vivere in mezzo al proprio gregge intuiscono che il loro compito non è solo consolare ma aiutare ad evitare l’imbarbarimento dello spirito, che spesso attinge chi fa quell’amara esperienza. Questa iniziativa della diocesi si avvale anche della collaborazione di quel ramo della magistratura che non ritiene esaurito il suo compito nel giudicare e nel condannare ma mostra una particolare sensibilità verso l’uomo. Nasce così anche la cooperativa “a mano libera” che vede gli ospiti impegnati nel lavoro nei campi, alla produzione artigianale della pasta fresca, dei taralli, del pane e della focaccia. Tutti alimenti che essi stessi provvedono a vendere. Arbeit macht frei era il triste motto che segnava l’ingresso di Auschwitz. La perversione umana trasformò quel campo in un inferno, ma veramente il lavoro rende liberi. Lo testimoniano gli ospiti della masseria, i loro assistenti, le autorità che seguono l’iniziativa: il lavoro rende liberi dalla criminalità e, se permettete, anche dalla umiliazione del “reddito di cittadinanza”. Chi era abituato al tempo che passava lentamente dietro le sbarre prova il brivido del tempo che scorre veloce nel lavoro senza sbarre e la gioia di offrire ai figli una diversa prospettiva di vita.

La città di Andria in modo particolare è chiamata a esprimere solidarietà a questa iniziativa perché possano nascerne altre. Anche comprando gli ottimi prodotti che essi realizzano. La città,, che nel passato vantava decine di istituti di carità, ha ora la possibilità di riprendere il filo “dell’amor prossimo” disperso dal consumismo moderno. Per i credenti è una carta di credito per l’aldilà: una carta che si apprezza per il bene che facciamo noi ma anche per il bene che fanno gli altri grazie a noi. Per i non credenti è un salvadanaio sempre utile. Non si sa mai.

A sentire Dostoevskij Cristo è vissuto per 33 anni con l’angoscia del Calvario. Era uomo! La resurrezione è stata per Lui il corollario del Golgota. Era Dio! Non ci fosse stata non avrebbe avuto senso la Sua vita. Potrebbe esserlo anche per ciascuno di noi. Durante le tre ore del calvario la voce di Cristo, sempre più flebile, apparve decisa quando disse al ladrone: oggi stesso sarai con me in Paradiso. La Pasqua dovrebbe essere una festa comunitaria come il Natale. La lotta della vita è tra l’inferno di Auschwitz (Ucraina) e il paradiso del Tabor (la Trasfigurazione). Dio è disposto ad aiutare l’uomo ma nel rispetto assoluto della sua libertà perché è la libertà che ci rende “a sua immagine e somiglianza”. I dittatori pretendono di essere dio ma non Gli rassomigliano. Dio non usa i cannoni per convincere, Egli è paziente, offre sempre una opportunità. Pasqua vuol dire “andare oltre” ( gli ebrei verso la terra promessa) le miserie umane, i condizionamenti terreni per essere pronti a spiccare il volo verso l’Eterno.

Pasqua è festa di libertà. Auguro a tutti la capacità di liberarsi dalla tirannia della opinione pubblica.