Giunge alla sua 585^ edizione la Fiera d’Aprile, la classica di primavera istituita per ricordare il ritrovamento delle ossa del Santo Patrono il 23 aprile 1438, in onore del quale Francesco II Del Balzo concesse all’Università di Andria una fiera, libera da qualsiasi pagamento, da svolgersi dal 23 al 30 aprile di ogni anno.

Ieri, nel corso della conferenza stampa, sono stati resi noti i dettagli di questa edizione: «L’anno scorso - ha spiegato la Sindaca - come amministrazione appena insediata l’abbiamo celebrata in forma “social” che il tempo covid ci aveva imposto: quest’anno invece ritorna nelle strade e nei luoghi della nostra comunità con animazione varia, dalla cultura allo spettacolo musicale all’enogastronomia. In più ci sarà una proposta che va nella direzione della cittadinanza attiva con un concorso per l’abbellimento di balconi e vetrine o spazi di proprietà privata che abbiano affaccio pubblico, un concorso che parte idealmente il 23 aprile, giorno dell’avvio della classica di primavera, ma che poi si svilupperà per il mese di maggio».

Coinvolti gli assessorati alla Bellezza, alle Radici e alla Sicurezza.

«Piccole iniziative ma significative», nelle parole dell’assessora Daniela Di Bari, per portare avanti un programma con fondi risicati: «Chiameremo la città a lavorare sul concetto di rinascita, ad elaborare questo percorso per far rifiorire la città».

Ancora, come ha spiegato l’assessore Cesareo Troia, gli eventi saranno praticamente a costo quasi zero per l’amministrazione, costi che saranno in gran parte sostenuti da privati.

L'occasione ha visto anche la prima uscita ufficiale del neo assessore Pasquale Vilella.



Ecco i dettagli del programma.

EVENTI CULTURALI

Dal 22 al 30 Aprile h24 Piazza Duomo Installazione artistica 22, 23 e 24 Aprile Dalle 19,00 Piazza Duomo esposizione artigianato 23 e 24 Aprile 11 – 11:30 – 12 – 12:30 19:00 – 20:00 – 21:00 20:00 – 20:30 – 21:00 19:00 – 19:30 – 20:00 IAT Piazza Catuma OASI S. Francesco Museo Diocesano Biblioteca Comunale Lettura “M’arr.cord la Feir d’ na volt...” Alfa Teatro Dal 23 al 30 Aprile 8:30/13:00 – 15:30/21:00 Biblioteca Comunale Mostra “LaudArti” 23 Aprile 21:00 Oratorio Salesiano Max Paiella di Radio 2 in “Tutto esaurito… ma siete ancora in tempo” 24 Aprile 10:30 Piazza Catuma “Piazza delle idee” talk

Dal 26 al 30 Aprile Biblioteca Comunale Laboratorio di lettura sulla mostra LaudArti 27 aprile 10:00 Chiostro San Francesco “Concerto di Primavera” Piccola Orchestra dell’Oasi della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Oasi San Francesco” 27 aprile Raduno ore 16,00 p.zza Santa Maria Vetere. Ore 16:00 – 19:00 Cooperativa Sant’Agostino c.da Bosco di Spirito “Dal seme al pane” Visita alla cooperativa Sant’Agostino 27 aprile 19,00 - 21,00 Casa Accoglienza Santa Maria Goretti - Via Quarti, 11 “Storie Ricucite: Testimonianza volontari di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti 28 aprile 19:30 Museo Diocesano

Eventi enogastronomici

23 Aprile Dalle 19,00 Chiostro S. Francesco Degustazione / Raccolta fondi Ucraina 23, 24 e 25 Aprile Dalle 21:00 Piazza Duomo Musica dal vivo / Flash mob danza 24 Aprile Dalle 19:00 Chiostro S. Francesco Degustazione / Musica dal vivo 23 e 24 Aprile Dalle 21:30 Piazza Balilla Musica dal vivo

Itinerario “Andria Pedala II Edizione”

Largo Torneo - Punto di incontro

Via Padre Niccolò Vaccina

Piazza Bersaglieri D’Italia

Viale Venezia Giulia

Viale Goito

Viale Puglia

Viale Dalmazia

Via Lagnone Santa Croce

Via Gravina di Puglia

Via Polignano a Mare

Viale dei Comuni di Puglia

Viale Ausonia

Via Pietro Nenni

Via Palmiro Togliatti

Via Puccini

Via Giuseppe Verdi

Via Montegrappa

Via Duca di Genova

Corso Cavour

Largo Torneo – Arrivo