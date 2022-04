L'Alfa Teatro torna in scena con la commedia esilarante “Quanda Manovr!”

“Quanda Manovr!” è il titolo della nuova commedia in 2 atti di Ettore Imparato che l’Alfa Teatro porterà in scena il 14 e 15 maggio presso l’auditorium Mons. Di Donna.

L’adattamento e la traduzione in vernacolo andriese sono stati curati da Elena Colasuonno per la regia di Emanuele Di Cosmo. In scena: Elena Colasuonno, Francesca Fusiello, Sabina Lorusso, Lello Conversano, Mimmo Zingaro, Nino Zingaro, Ettore Lorusso e Giuseppe Lopetuso.

Ci troviamo in una famiglia col papà artigiano, molto avaro, che si scontra la moglie. Tutti e due vogliono che si sposi al più presto l'unica figlia femmina. Una commedia ricca di colpi di scena che, siamo certi, saprà dare un po’ di leggerezza agli spettatori in un momento appesantito dai noti fatti di cronaca.

Il progetto artistico vede la direzione di Tito Del Gaudio, bozzetto scenografico curato da Viky De Palma, direttore di scena Dina Fortunato, supporto tecnico Riccardo Saccotelli, rammendatrice Lucrezia Zaccaro e musiche di Davide Del Gaudio.

I biglietti sono in vendita presso la tabaccheria Aduasio in via Don Luigi Sturzo, 3. Poltronissima € 10 e poltrona € 8.