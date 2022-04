"Dante a colori", un’opera collettiva relazionale donata alla città

Curiosità e interesse in Villa Comunale per “Dante a Colori”, un progetto pensato dall’assessorato alla Bellezza del comune di Andria, insieme alla Pastorale Giovanile e il coordinamento diocesano degli oratori, inserito nella sezione “le persone al centro” del Festival internazionale Castel dei Mondi.

Un’opera di Street Art che sintetizza e restituisce lo studio, fatto dalle ragazze e ragazzi, su alcuni canti della Divina Commedia, XXVI dell’Inferno, III del purgatorio e XXXIII del Paradiso.

«Ringrazio - dichiara l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari - la ditta Particolori per la fornitura di tutti i materiali, il prof. Paolo Farina per gli approfondimenti e l’associazione "La Puglia Racconta" con Nadia e Daniela per la cura e l’accompagnamento della progettazione ed esecuzione dei lavori con i ragazzi.

"Dante a Colori" è un’opera collettiva relazionale donata alla città che rappresenta, insieme ad altre, l’inizio di un percorso con i cittadini protagonisti della trasformazione e cura dei beni comuni».