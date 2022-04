Al via il "Nocciolo Fest" con l'appuntamento extra "SuperMarzioBros" di Giuseppe Marzio

Un appuntamento extra che aprirà un cartellone di cinque spettacoli che si svolgeranno tra maggio e giugno presso l'Officina San Domenico, nel centro storico di Andria.

Partirà domenica primo maggio da Poggiorsini la seconda edizione del “Nocciolo Fest”, rassegna teatrale organizzata dall'Associazione "il nocciolo".

Un appuntamento extra che si svilupperà in due contesti differenti. Al mattino con la visita al birrificio sociale e degustazione di birre artigianali. Nel pomeriggio andrà in scena lo spettacolo di Giuseppe Marzio "SuperMarzioBros" presso l’anfiteatro del belvedere, immerso nella natura con un panorama mozzafiato. Una performance nata su richiesta, in seguito a video pubblicati sui social durante il periodo della pandemia, coadiuvata da altri monologhi già portati in scena. Con questo lavoro si tenta di condire con ironia amara e stile tragicomico tutti quegli argomenti che dividono nettamente le posizioni della gente o dai quali le persone prendono le distanze, pur di non affrontarli.

Religione, sessualità, omofobia, violenza di genere, pandemia, matrimonio e così via, strizzando un po' l'occhio alla stand up comedy.

Giuseppe Marzio è un attore, autore e formatore di Ostuni, classe 1984. Si diploma in arte drammatica presso il Teatro Azione di Roma. Iscrittosi inizialmente per sconfiggere delle assurde timidezze, si è ritrovato poi felicemente fagocitato nel mondo del teatro, dove ormai esercita e quasi milita da più di 10 anni e spaziando in diversi generi.

Per info contattare sui social l’associazione “Il Nocciolo”.