L’Ites-Les “E. Carafa” aderisce al progetto e concorso “Lex Go”

Il 27 aprile scorso, nell’Auditorium dell’Ites-Les “E.Carafa”, si è svolto l’incontro fra gli alunni del Corso per Adulti e della 2C dell’istituto con due magistrati nell’ambito del progetto e concorso “Lex Go”, nato da un Protocollo d’Intesa tra il MIUR e L’Associazione Nazionale Magistrati. Scopo del progetto è Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia per promuovere il pieno sviluppo della persona e dei diritti di cittadinanza. Gli alunni, a seguito di numerose lezioni svolte con le docenti referenti, Prof.ssa Elisabetta Chiara De Candia, in materia di Cittadinanza e Migrazione e prof.ssa Tonia Ruggiero, sui pericoli della Rete e in particolare sul fenomeno del Cyberbullismo, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la dott.ssa Roberta Bray e con il dott. Matteo Stella, Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

L’evento si è aperto con la proiezione di un video-racconto realizzato a scuola circa la relazione fra migrazione e cittadinanza e intitolato ”Cittadinanza globale in una comunità mondiale con una legalità universale nel rispetto dei diritti umani”, cui ha fatto seguito la presentazione di uno storyboard sulla vicenda di una bambina vittima di cyberbullismo.

Numerosi e ripetuti gli interventi dei partecipanti, circa fenomeni ricorrenti nell’attualità, quali la violenza sulle donne, nonché domande relative alle modalità di svolgimento di un processo penale: dalla notifica del reato fino alla chiusura del dibattimento con la sentenza finale nei vari gradi di giudizio. Non è mancata la richiesta di chiarimenti circa i rapporti fra politica e magistratura. Esaurienti le risposte dei Magistrati che hanno alimentato un dibattito, risultato, poi, una lezione di Educazione Civica svolta da chi, in prima linea, combatte quotidianamente l’illegalità.