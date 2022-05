Antonio Del Giudice racconta la sua ultima fatica letteraria ambientata nell'Italia del Sud negli anni '50. Ieri, la presentazione ad Andria, nel chiostro San Francesco. Tra i presenti tanti amici del giornalista di lungo corso nativo di Andria. "Il ragazzo che rubava le parole" è un libro che racconta di una generazione: quella nata nel dopoguerra. Andrea, il protagonista del libro, è un ragazzo che ha studiato dai preti. All'epoca molti giovani studiavano dai preti soprattutto coloro che vivevano in contesti familiari in cui non era possibile riuscire a garantire un'istruzione superiore ai propri figli.

«Sono gli anni che raccontano il riscatto sociale - racconta l'autore Antonio Del Giudice - eravamo i figli nati nel dopoguerra; ho frequentato il liceo e poi me ne sono andato via. Ho cambiato 8 città, 8 giornali e una trentina di case. Come il protagonista del racconto la mia vita è un viaggio. Sono sempre in viaggio». Nel libro viene rimarcata la netta differenza tra nord e sud una differenza che continua ad essere rimarcata oggi, come allora: «Esiste ancora ancora una differenza di un umore, un ottimismo che poi non porta a nulla. Per me Milano resta il modello della città ideale: un posto in cui una parola basta e le cose si fanno. Invece qui abbiamo ancora un retaggio un po' spagnolo: ci si prenda il tempo; si lascia fare al tempo».

Ai giovani l'auspicio che le cose cambino per il futuro: «Ho una specie di ombra sul mio cuore: noi siamo stati molto più fortunati dei nostri figli che invece oggi devono fare 10 volte più di noi per ottenere, forse, la metà del risultato».

Alla presentazione del libro di Antonio Del Giudice non poteva mancare l'amico fraterno Sabino Zinni: «Il nostro Tonino ci rende orgogliosi di essere andriesi. Annovera una splendida carriera giornalistica e da un po' di anni si dedica a questa avventura letteraria che gli ha fatto partorire delle cose bellissime e non possiamo che essere grati a lui per avercene fatto dono».