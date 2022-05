Si è svolta Sabato scorso, 30 aprile, la fase provinciale per i Giochi Sportivi Studenteschi della disciplina dell’Orienteering nella frazione di Montegrosso ad Andria.

Un evento sportivo che ha visto la partecipazione di numerosi alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia Bat, reso possibile grazie al sostegno e la collaborazione di istituzioni, quali, il Presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio, il settore per lo sviluppo economico, la provincia rappresentata dal suo vice presidente Lorenzo Marchio, La Polizia di Stato e la Polizia Locale, la Croce Rossa e la Confraternita Misericordia Andria che in particolare ha garantito primo soccorso con la presenza di due ambulanze; le aziende che hanno contribuito alla riuscita della competizione sportiva: la Coop nella persona di Riccardo Amorese, e la ditta Matarrese; “La Piscara” – associazione dei coloni di Montegrosso nella persona del Vice Presidente Nicola Miracapillo e il Signor Giacomo Bonizio uno dei coloni che, in rappresentanza di tutta la comunità di coloni di Montegrosso, si è prodigato nel coadiuvare gli organizzatori nella realizzazione della manifestazione insieme a Raffaella Cimmarrusti e Pippo Sisto di S.O.S. (Sport Orienteering School) che hanno curato l’aspetto informatico, elettronico e cartografico dell’iniziativa sportiva.

Un evento importante, che ha visto ancorare una disciplina sportiva, tesa a far sviluppare nei ragazzi molteplici e articolate competenze, ad una porzione di territorio locale, quale Montegrosso, con una propria specificità e umanità da custodire e valorizzare. La regia di questa manifestazione è da attribuirsi al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Carlo Troya, Michelangelo Filannino, alla D.S.G.A dello stesso liceo Rosa Petralla, ai docenti Gianni Pistillo del Liceo Scientifico “Nuzzi” e Pinuccio Marmo della scuola Media “P.N. Vaccina”.

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado hanno gareggiato divisi per categorie “Ragazzi”, “Ragazze”, “Cadetti”, “Cadette”; gli alunni della scuola secondaria di secondo grado hanno invece gareggiato per le categorie “Allievi” e “Allieve”; “Juniores” femminile, “Juniores” maschile per il C.O. (Corso Orientamento); mentre nella categoria speciale “Dir” hanno gareggiato per il Trail Orienteering.

I risultati raggiunti dai giovani atleti andriesi come Individualisti sono i seguenti:

per la categoria “Ragazze” al secondo posto Di pasquale Natalina, terzo posto Rustico Silvia, nono posto Amorese Francesca, decimo posto Scarcelli Alice, dodicesimo Zingaro Ludovica - scuola “Vaccina”.

Per la categoria “Ragazzi”: al primo posto Quacquarelli Alessandro, secondo posto Scarabino Matteo, ottavo posto Zaccaro Antonio, nono posto Amorese Alessandro, dodicesimo posto Capozza Giovanni – scuola “Vaccina”.

Per la categoria “Cadette”: al secondo posto Tota Federica, terzo posto, Miani Alessandra, sesto posto Zinni Maria Lourdes, dodicesimo posto Decio Asia e Mucci Gaia – scuola “Vaccina”.

Per la categoria “Cadetti”: primo posto De Pinto Marco, sesto posto Lomuscio Davide, dodicesimo posto Petruzzelli Stefano, Cannone Marcello Pio, Marrone Vincenzo – scuola “Vaccina”.

Per la categoria “Allieve” dal liceo “Nuzzi” si classificano nel seguente modo le alunne:

primo posto Sgarra Eliana, quinto posto Porro Irene, ottavo posto Calvi Maria Vittoria, dicannovesimo posto Civita Giulia; dal liceo “Troya” quarto posto Larosa Raffaella, sesto posto Aruanno Adriana, sedicesimo posto Antolini Alma, ventesimo posto Abruzzese Noemi; per l’I.I.S.S. “Colasanto” al dodicesimo posto Di Carlo Melissa, tredicesimo posto Coratella Letizia, quattordicesimo posto Marinacci Giada, diciassettesimo posto Tondolo Alessandra.

Per La categoria “Allievi”: dal liceo “Nuzzi” al primo posto Luce Christian, terzo posto Borracino Giulio, undicesimo posto Strippoli Berardino, dodicesimo posto Ieva Michele; dal liceo “Troya” quarto posto Boccasini Antonio, ottavo posto Simone Roberto, decimo posto Santovito Luigi.

Per la categoria “Juniores” – femminili: dal liceo “Troya” al primo posto Lomonte Giorgia, quarto posto Fusiello Anna; dal liceo “Nuzzi” al secondo posto Zagaria Martina, al sesto posto Guglielmi Flaminia Esmeralda.

Per la categoria “Juniores” maschili dal liceo “Troya” al primo posto Zingaro Vincenzo. Al secondo posto Abbasciano Francesco, al sesto posto Cannone Nicola.

Si classificano quindi nel seguente modo le squadre degli alunni andriesi:

categoria “Ragazze” al secondo posto la scuola “Vaccina” con le alunne Di Pasquale, Rustico, Amorese; categoria “Ragazzi” al primo posto la scuola “Vaccina” con Quacquarelli, Scarabino, Zaccaro; categoria “Cadette” la scuola “Vaccina” al primo posto con Tota, Miani, Zinni; per la categoria “Cadetti” la scuola “Vaccina” al secondo posto con De pinto, Lomuscio, Petruzzelli.

Per la categoria “Allieve” il liceo “Nuzzi” al primo posto con Sgarra, Porro, Calvi, il liceo “Troya” al terzo posto con Larosa, Aruanno, Antolini; per la categoria “Allievi” il liceo “Nuzzi” al Primo posto con Luce, Borracino e Strippoli, il liceo “Troya” al terzo posto con Boccasini, Simone e Santovito; per la categoria “Juniores” – Femminili al primo posto il liceo “Troya” con Lomonte, Fusiello, Paradiso, al terzo posto “il liceo “Nuzzi” con Zagaria, Guglielmi, Ciciriello; per la categoria “Juniores” – maschili al primo posto il liceo “Troya” con Zingaro, Abbasciano, Cannone.

Continuano per la fase regionale che si svolgerà il 5 maggio a Ginosa Marina a Taranto presso il Bosco Regina le prime squadre classificate per le categorie “Cadette”, “Cadetti”, “Allieve” e “allievi” e per la categoria “Cadetti” De Pinto Marco come individualista.

Alla fase regionale seguirà poi la finale che si disputerà in Trentino Alto Adige alle fine di Maggio.

Che a questi giovani atleti pronti a sfidarsi con carta e bussola possa giungere il sostegno degli abitanti del borgo di Montegrosso e di tutta la città di Andria.