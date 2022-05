Al via il Maggio dei Libri dedicato a Mario Lodi

“Il paese sbagliato – 100 di questi Mario Lodi”, è questo il tema scelto dal Circolo dei Lettori di Andria e dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino per il Maggio dei Libri. Dal 5 al 31 maggio, presso la Biblioteca Diocesana, proposte per tutte le età per avvicinare adulti e bambini al piacere della lettura, portandoli alla scoperta di storie straordinarie, anche attraverso la sensibilizzazione sull'uso delle parole, sulla comunicazione non ostile e sul metodo didattico proposto dal maestro Lodi. Formazione per genitori ed insegnati, letture ad alta voce, presentazioni, laboratori teatrali per un Maggio dei Libri interamente dedicato alla figura di Mario Lodi e alla sua opera in occasione del centenario dalla sua nascita.

Mario Lodi è stato un maestro e un uomo speciale, di grande importanza per la cultura italiana, la pedagogia e l’insegnamento ai bambini. Mario Lodi ha ridisegnato il senso e il valore della scuola a partire dall'aula come luogo di scambio e confronto. L'esperienza di Mario Lodi e le sue successive elaborazioni sono state fondamentali nel far nascere una nuova consapevolezza sui bambini e sul loro essere portatori di una vera e propria cultura da rispettare e valorizzare: un pensiero e dei libri che oggi, a cent'anni dalla nascita di Lodi, sono più che mai attuali e preziosi per le presenti e future generazioni di insegnanti, pedagogisti e genitori.

Come già negli anni precedenti, dunque, anche nel 2022 il Circolo dei Lettori di Andria e la Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino aderiscono alla campagna nazionale "Il Maggio dei Libri", in collaborazione con il Centro di Orientamento don Bosco, i Presidi del Libro e Nati per Leggere, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La campagna nazionale nasce nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile e si svilupperà nel 2022 su tema Contemporaneamente. Leggere per comprendere.

Il programma:

5-6 maggio - ore 17:00 - Biblioteca Diocesana

La magia della voce

Percorso di formazione sulla lettura ad alta voce incentrato sui testi di Mario Lodi a cura della Biblioteca Diocesana e di Nati per Leggere.

9-10 maggio - ore 9:00 - Biblioteca Diocesana

Libro fammi grande

Letture ad alta voce dei testi di Mario Lodi.

11 maggio - ore 17:30 - Biblioteca Diocesana

Mercoledì in biblioteca con Mario Lodi

12 maggio - ore 19:00 - Biblioteca Diocesana

Il Passero Coraggioso - Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica - Incontro con Vanessa Roghi

17 maggio - ore 19:00 - Biblioteca Diocesana

Mario Lodi e la "Biblioteca di Lavoro" - Incontro con Maria Rosaria di Santo

25 maggio - ore 17:30 - Biblioteca Diocesana

Mercoledì in biblioteca con Mario Lodi

31 maggio - ore 17:00 - Biblioteca Diocesana

Cipì e il cerchio magico – Laboratorio teatrale a cura di Rossana Cannone