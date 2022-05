«L’attività laboratoriale proposta all'istituto CPIA “Gino Strada” di Andria racconta la storia del nostro territorio fatto di colline alberi d'ulivo, di mandorlo, di aria buona dove si erge il nostro favoloso maniero di Castel del Monte e dove una donna assapora il piacere di una lettura tra fiori realizzati all'uncinetto e spighe di grano»: così, Emma Monterisi, presidente di IN&YOUNG.

L’associazione IN&YOUNG è una realtà di donne nata per conservare e tramandare mestieri antichi alle nuove generazioni in chiave moderna.

Ha un alto valore sociale perché permette a tante donne di ritagliarsi del tempo da dedicare a sé stesse. In associazione s'intrecciano relazioni e si tessono trame di amicizia.

Il dirigente scolastico Paolo Farina ha aggiunto: «Il laboratorio proposto dall'associazione IN&YOUNG per gli studenti adulti che frequentano la scuola vuole essere una buona pratica per far comprendere che le mani sono una parte importante del nostro corpo: sono proprio le mani a rendere concreto ciò che nasce dal cuore e dalla mente, sono le mani a collegare cuore e mente».

L’opera che potrà essere ammirata presso la scuola è un capolavoro a cui gli stessi studenti che hanno direttamente contribuito a realizzarla daranno un titolo: lo sceglieranno a partire da ciò che hanno provato nel darle forma.