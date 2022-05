Ad Andria l'attore statunitense Stanley Tucci

Vacanze e lavoro in Puglia per Stanley Tucci, attore e regista statunitense di origini italiane (figlio di Stanley Tucci Sr.; il nonno, Stanislao Tucci, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia). Dal cognome "papabilmente" andriese e con una carriera formidabile, ha vinto 2 Golden Globe e ricevuto una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista; molti lo ricorderanno nella sua performance come il più "stretto collaboratore" di Miranda Priestly (Meryl Streep), la diabolica direttrice della prestigiosa rivista nel film di successo "Il diavolo veste Prada".

In questi giorni è nella sesta provincia pugliese: ieri, a Montegrosso, da Pietro Zito. L'attore sta girando una docuserie sulla cucina italiana, alla quale Tucci è molto affezionato date le sue discendenze italiane. La settimana scorsa era in Piemonte, questa in Puglia. La serie si chiama "Stanley Tucci: Searching for Italy". Qui il link diretto al profilo dell'attore che ha postato un video.

Immancabile la visita al maniero federiciano e qualche masseria della zona per rigenerarsi mente e corpo.

Su instagram ha postato un video dove presenta diverse verdure spontanee e di stagione della nostra cara e calda Murgia.