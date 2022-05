Il 19 Agosto 2018 con il titolo “Genio e sregolatezza” Andrialive pubblicava un dialogo immaginario avvenuto nel castello andriese. Il racconto ebbe un numero straordinario di condivisioni. Avviando una verifica scoprimmo che lo scultore Piaia (protagonista del dialogo) aveva condiviso il racconto con un amico in Germania e di qui era partita la catena che rimbalzò dappertutto nel mondo. Il nostro Castello è universalmente conosciuto senza la necessità di particolari sponsor, pur sempre utili ma non necessari. E’ vero, il castello ha molti “padroni”, ma proprio per questo non è valorizzato abbastanza. Il “nostro” Castello forse è l’unico in Italia a non essere proprietà del comune ma dello Stato. Aprimmo persino una vertenza politica per questo. Essendo tuttavia in territorio andriese se vogliamo usufruire delle ricadute sociali ed economiche che possono esserci dobbiamo presentare un biglietto da visita di tutto rispetto e agganciare la storia della città a quella del suo monumento più famoso.

Un giorno (era la fine del 1987) venne a trovarmi il rappresentante di una ditta di Trani: abbiamo vinto l’appalto per via Barletta a quattro corsie, ci può fare la cortesia di firmare subito gli espropri perché abbiamo i giorni contati? Io, che pensavo sempre a un beneficio per la città, verifico che all’ufficio tecnico le carte sono tutte a posto e dico al messaggero: sono pronto a firmare ma la nuova strada favorisce Barletta non Andria. Azzardo allora: la strada a 4 corsie non deve fermarsi al casello dell’autostrada ma deve raggiungere Castel del monte completando l’anello della tangenziale dal versante della Madonna dei Miracoli e via Canosa. Mi aspettavo un “vado, riferisco e torno”. Invece la risposta mi sorprende: professore, se lei è capace di fare una delibera di richiesta in tal senso io le assicuro che è fattibile: ci sono 290 miliardi stanziati per il campionato del mondo del 1990 (motivo dell’intervento su via Barletta) che il ministero non sa come spendere. A tutto l’iter burocratico ci pensiamo noi. Io raccontai tutto all’assessore ai lavori pubblici, che in poco tempo predispose la delibera. Ma il diavolo era dietro l’angolo nelle sembianze di coloro che non tolleravano l’attivismo di quell’ amministrazione. La delibera va in consiglio subito dopo che fu eletto il nuovo sindaco e viene bocciata. Sapete perchè? Il terreno da espropriare era ricco di orti. No comment. Cosa ha perso Andria per quella sbadataggine è impossibile raccontarlo. La storia raramente presenta il bis.

Mi perdonerete se parlo un po' della mia esperienza oggi, prometto che non lo farò più.

Tutto cominciò con il recital di Albertazzi in piazza catuma nel settembre 1986. Mai vista una piazza così affollata in silenzio. Lo stesso Albertazzi rimase impressionato mentre raccontava magistralmente la leggenda di Federico.

Nel settembre del 1987 organizzammo “l’OTTAGONO D’ARGENTO” che si tenne nella incantevole scenografia di Castel del Monte. Andrialive ha ripubblicato il citato racconto che descrive anche la grande serata ricca di spettacolo artistico e naturalistico. Persino il sole rallentò la sua corsa quella sera. Erano presenti tutti gli andriesi famosi nel mondo.

E fu trionfo! Il compianto Ettore De Marco,che seguì la manifestazione per la RAI fu talmente impressionato che, pur essendo venuto solo per realizzare un ampio servizio, diede ordine di effettuare la ripresa integrale che riuscì a far trasmettere, sia pure a puntate.

Presenti alla manifestazione i sindaci di Aquisgrana e Jesi e una rappresentanza di Oria e Troia con i quali stringemmo l’impegno non solo di rivederci l’anno successivo ma anche partecipare alle fiere che i singoli paesi organizzavano. Le città federiciane volevano fare sistema. Ponte furono anche gli emigranti che in massa quell’anno vennero a san Riccardo ad Andria. Andria aveva tutti i numeri per entrare nei calendari turistici internazionali. Quando nell’anno successivo la sindaca di Aquisgrana scrisse per l’appuntamento nessuno le rispose.

Il Castello e l’epopea federiciana (corteo storico) furono al centro delle attenzioni di quell’amministrazione e della intera città che chiamò a raccolta tutti i suoi uomini di cultura (Petrarolo, Massaro, Barbangelo….) e il fior fiore dei forestieri di livello, le maestranze artigianali per i costumi e le armature. Furono coinvolti persino i bambini: quelli della scuola Rosmini anticiparono il corteo storico per la sfilata di Carnevale: fu eliminata l’antica tradizione della farina e uova marce. Grazie alla RELCO che tutto organizzò, all’assessore Pollice che con me tutto guidò e all’arch. Italo Moggioli che i vigili del fuoco bloccò.

Sull’onda delle iniziative federiciane un gruppo di tecnici romani fece un progetto di massima di un parco naturale e storico per offrire un itinerario turistico di tutto rispetto. Fece da ponte il presidente dell’ordine degli architetti e ingegneri di Andria Michele Capogna che proprio a Castel del monte presentò il progetto a mons. Lanave, che apprezzò moltissimo.

Si trattava di un itinerario che partendo da Canne della Battaglia giungeva alla cattedrale di Altamura, la cui facciata era stata curata da Mastro Antonio di Andria. Fulcro di tutta l’operazione: la masseria di Finizio. Era all’epoca in discussione la istituzione dell’area metropolitana e l’orientamento dell’amministrazione era di farne parte non ascoltando la sirena della sesta provincia, scelta pagata poi pesantemente. Con lo stesso gruppo progettuale si erano ipotizzate due aree di aggregazione (Andria e Monopoli).

Per il nord era prevista la cittadella dei servizi al centro tra Andria, Corato, Trani, Barletta, con un policlinico, attrezzato per l’uso degli elicotteri e il complesso dei servizi provinciali e una grande area mercatale. Tra le carte del compianto Michele Capogna, se sono state conservate, dovrebbe esserci traccia. Si sognava in grande. A Bari mi avevano insegnato che se hai una idea e la trasformi in progetto trovi i soldi. Capitò per i pluviali quando riuscimmo ad ottenere 16 miliardi in un colpo solo, grazie anche alla nostra burrata. Capitò anche per la realizzazione del palazzetto dello sport che doveva essere un punto di richiamo per il turismo sportivo e un centro di riferimento per i grandi spettacoli della RAI, come avvenne nei primi anni. Con la provincia si parlò anche della destinazione dell’opera Bonomo, ormai in crisi perché i professori universitari si rifiutavano di raggiungere la sede d’inverno. Doveva tornare ad essere sede di scambi culturali giovanili, che fu la funzione originaria della istituzione oltre a quella caritatevole. Con la disponibilità del conte Spagnoletti a cedere gratuitamente la sua parte di palazzo e quella di mons. Lanave a mettere a disposizione le opere d’arte della Chiesa prese corpo il museo comunale. E poi l’organizzazione per l’ottavo centenario della nascita di Federico. Osare si può anche perché la nostra storia è ricca di spunti. Poi tutto svanì.

Non entro nel dettaglio delle carenze che si trascinano nel tempo. Il problema non è quanti visitatori vengono ma cosa facciamo noi per trattenerli in modo da veicolare tramite loro non solo le bellezze del territorio ma anche la bontà dei nostri prodotti. Per fare questo non è accettabile creare il deserto intorno al maniero federiciano.

Oskar Schindler (film Schindler list) agli ebrei che chiedevano egli cosa avrebbe fatto considerato che i soldi li dovevano mettere loro così rispose: la rappresentazione. Cioè sarebbe andato in giro a presentare la fabbrica per ottenere le commissioni. Quello che non capirono allora quelli che remarono contro è che il sindaco non può essere invischiato nella ordinaria amministrazione, non può occuparsi del quotidiano, che pure deve seguire dando le direttive: per questo c’è l’apparato burocratico e al massimo gli assessori. Il sindaco ha il compito di volare alto alla ricerca di idee da trasformare in progetti. Quando fui eletto il direttore didattico Conese mi scrisse: “Spero per te che il posto di sindaco non diventi solo il ricettacolo dei problemi degli altri ma anche una occasione per realizzare i progetti che ti albergano in mente per il bene comune". Per anni ne avevo parlato ed era tutto scritto nelle dichiarazioni programmatiche. All’inizio degli anni novanta ideammo il parco della Murgia. Il primo convegno si tenne all’Istituto Agrario e a Castel del Monte. Era un parco diverso da quello che poi si è realizzato. Lo scopo era quello di animare il territorio e renderlo fruibile dal punto di vista turistico ed economico, senza masse cementizie ma stimolando l’imprenditoria privata a investire. Abbiamo un gioiello che attira di per se una mole sterminata di turisti, ma ad Andria non restano nemmeno i soldi per un gelato. Da tempo sto parlando della esigenza di una specie di piano regolatore per tutto il territorio della Murgia, soprattutto nordbarese. Non giovano al paesaggio i terreni abbandonati che poi diventano ricettacoli di pericoli di ogni genere o diventano appetibili per le esercitazioni militari o depositi di scorie nucleari.

Abbiamo una sindaca, giovane e volenterosa: a lei non ho nulla da suggerire salvo passarle il messaggio del direttore Conese. Le idee ci sono, si tratta di farle emergere e darle sostanza.