È stato presentato ieri, al Chiostro di San Francesco, il libro “Donne che fanno la differenza”.

Durante la presentazione del manoscritto di Lella Golfo, Presidentessa della Fondazione Marisa Bellisario e ideatrice dell’omonimo premio, si è affrontata la questione riguardante le donne in politica e nelle istituzioni.

L’autrice del libro ha raccontato della sua esperienza da parlamentare e delle numerose difficoltà incontrate nella presentazione della legge 120/2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e controllate dalle pubbliche amministrazioni, di cui è stata prima firmataria. Un’esperienza di politica attiva che nasce prima della sua elezione in parlamento con numerose lotte portate avanti per battersi per i diritti delle “gelsominaie” della zona Jonica e delle “raccoglitrici di olive” nella Piana di Gioia Tauro.

Uno dei passaggi importanti dell’incontro è stato quello in cui si è raccontato il percorso per le creazione della fondazione Marisa Bellisario. Lella Golfo rimane colpita dalla figura della Bellisario, allora Amministratrice Delegata dell’Italtel e prima manager di successo che il nostro paese ricordi, e a un anno dalla sua scomparsa decide di dar vita a un premio in sua memoria e due anni dopo ci sarà la nascita della fondazione che è stata riconosciuta come ente morale e dal 2005 è anche una ONG riconosciuta con decreto dal Ministero degli Affari Esteri.

Una fondazione che oggi è impegnata su più fronti a livello nazionale e internazionale per la tutela dei diritti delle donne e dell’affermazione della parità di genere.

Ed è proprio su quest’ultimo argomento che la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale con una serie di iniziative volte proprio alla diffusione della “cultura della parità di genere” e ha sottolineato la necessità, per esempio, di rivedere il regolamento di consiglio comunale, nella parte riguardante le “sedute notturne” per permettere alle madri presenti nell’assise di conciliare le esigenze familiari con l’impegno politico.

Inoltre, a discutere con l’autrice c'erano le Assessore del Comune di Andria Daniela Di Bari e Viviana Di Leo, la Sindaca di Minervino Murge Maria Laura Mancini, l’Assessora del comune di Trani Francesca Zitoli e la Vice Prefetto nonché sub commissario di Barletta Ilenia Piazzolla.