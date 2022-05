Venerdì 13 maggio, alle ore 19.00, nella Sala Consiliare della città di Andria, si terrà l’incontro medico- scientifico su “Nuove Frontiere Tecnologiche in Oculistica”, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e con l’Asl Bat.

L’ incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, del Direttore Generale Asl Bat, Dott.ssa Tiziana Di Matteo e del Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Giovanni Vurchio.

A seguire interverranno il Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia Bat, Dott. Dino Del Vecchio, il Direttore Sanitario, Dott. Sandro Scelzi e il Consigliere Regionale, Filippo Caracciolo. Relatori il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Day Service Oculistico di Trani, Dott. Pasquale Attimonelli, e il Dirigente Medico U.O.S.V.D. Day Service Oculistico sempre di Trani, Dott. Vincenzo Fasanella.

L’evento prenderà in esame le tematiche inerenti il trattamento delle maculopatie - degenerazione maculare e di tipo essudativo, edema maculare diabetico, edema maculare di origine vascolare e dell’estrazione della cataratta tramite il Femtolaser. La U.O.S.V.D. Day Service Oculustica di Trani è stata dotata di Arco Sterile, alta tecnologia che consente, in maniera indipendente dalle sale operatorie, di poter somministrare la terapia intravitrale in modo repentino, abbattendo così le liste di attesa di questa procedura salva vista.

Sempre nel PTA di Trani sono stati eseguiti interventi chirurgici per la cataratta con l’ausilio della tecnologia del Femtolaser che permette di operare la cataratta senza l’ausilio del bisturi.