La ristrutturazione della Biblioteca Diocesana e il restauro del Campanile della Chiesa del Carmine divengono, attraverso il progetto “Cantiere aperto”, iniziativa legata alle Giornate di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promosse dalla CEI, una imperdibile occasione per rendere partecipe la Città di Andria dei lavori in corso e dell’importanza storico-artistica del complesso conventuale.

Si comincia dai cittadini più piccoli, gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria Verdi che accolgono con gioia e curiosità l’iniziativa, vestendo i panni di giovani ricercatori appassionati di arte e beni culturali.

«Intraprendere insieme ai nostri alunni un itinerario storico-culturale-turistico serve a scoprire radici e identità, a rafforzare il legame con il territorio nonché a ritrovare il piacere di imparare in un'aula scolastica decentrata - spiega il Dirigente Scolastico Dott.ssa Grazia Suriano –. Ricominciare dall’amore per la cultura, le opere, le bellezze della nostra città è forse la chiave giusta per guidare i futuri cittadini a conoscere in modo diretto ma anche giocoso, la storia del territorio e a riconoscere le bellezze artistiche presenti nella Città».

Guidati dal progettista del restauro del Campanile, l’Arch. Rosangela Laera, i giovani allievi scoprono gli elementi chiave da cui iniziare le loro osservazioni: il Campanile con i suoi tre ordini, la cupola a base ottagonale, la banderuola a forma di stella mariana, la statua della Madonna inserita in un finestrone che guarda dall’alto la città di Andria. Grazie poi all’intervento della responsabile della Biblioteca Diocesana, la Dott.ssa Silvana Campanile comprendono che uno straordinario patrimonio librario è custodito nella Biblioteca stessa oggetto anch’essa di un prossimo intervento di ristrutturazione.

La visita si è chiusa con il saluto da parte del Vicario della Diocesi, Mons. Domenico Basile, che ha illustrato l’importanza del coinvolgimento delle scuole e della città intera per iniziative come quella che vede protagonista il Complesso conventuale del Carmine che, oltre alla Chiesa, al Campanile e alla Biblioteca Diocesana, ospita il Seminario Vescovile.