Andria Inedita: proiezione esclusive degli anni '50 al chiostro San Francesco

Il patrimonio storico-cinematografico del dottor Nicola Fattibene ha in sé una rilevanza storica inenarrabile per la nostra città: una cineteca che documenta in maniera certosina innumerevoli eventi e storie di vita quotidiana di grande valore che vanno dal 1950 in poi.

Sono gli anni del dopoguerra, tutto è da reinventare: nelle nostre case non c’è ancora la televisione, arriverà nel 1955 eppure, il dottor Fattibene – farmacista di professione e cineoperatore per passione - faceva quello che oggi noi chiamiamo “reporter” filmando tutto ciò che accadeva nella sua amata città. Circa 140 i titoli nella cineteca gelosamente custodita dai suoi figli e alcuni passaggi significativi, accuratamente selezionati, saranno proiettati durante in convegno.

Dopo il successo di una prima edizione finalizzata a valorizzare e a far conoscere il grande patrimonio storico del dottor Fattibene, nell’evento che si tenne nel chiostro San Francesco il 30 aprile del 2019, la stessa location ospiterà una nuova edizione “Cinericordi” di Nicola Fattibene. L'evento, promosso dall'agenzia Media E20 e da Andrialive con il patrocinio della presidenza del Consiglio comunale di Andria e del settore Cultura, permetterà a tanti nostri concittadini di venire a conoscenza dell’esistenza di questo patrimonio audiovideo di rilevante importanza. Per rendere possibile questa straordinaria visione, Alessandro, figlio del dottor Fattibene, ha trasferito tutti i documentari dalla pellicola 16mm al digitale. Un lavoro paziente durato più di un anno, documenti che testimoniano la consegna delle terre ai contadini nell’ambito della “riforma agraria del 1951”; l’arrivo della prima locomotiva in città; Monsignor di Donna, il Sen. Jannuzzi e l’arrivo di Aldo Moro in città. Ma anche le colonie estive, le scuole e tutto ciò che testimonia una città che fa progressi sociali e culturali.

Sabato 28 maggio ’22 siete tutti invitati, dunque, alle ore 18.30, nel chiostro San Francesco alla serata esclusiva “Andria Inedita – edizione Cinericordi!” Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Giovanna Bruno, dell'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari e del presidente del Consiglio Giovanni Vurchio, interverranno i figli del dottor Fattibene, Maria Antonietta e Alessandro; relazioneranno la fotoreporter andriese Mirella Caldarone e l’autore di testi della tradizione, Vincenzo D’Avanzo. A moderare l’incontro il dott. Sabino Liso.