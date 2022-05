Alfonso Leonetti: un andriese con Gramsci, Trockij e Togliatti

Una serata promossa in collaborazione da Biblioteca diocesana e Circolo dei Lettori di Andria per conoscere attraverso i libri la figura di Alfonso Leonetti, illustre andriese attivo ai vertici del Partito Comunista d'Italia e del movimento trockista internazionale rispettivamente negli anni Venti e Trenta del Novecento.

Ne parleremo a partire dalle ricerche di Gabriele Mastrolillo, dottore di ricerca in Storia dell'Europa (Sapienza Università di Roma), membro delle redazioni di "Historia Magistra" (Roma) e "Risorgimento e Mezzogiorno" (Bari), autore di Alfonso Leonetti nel socialismo e nel comunismo italiano (1913-1930), Cacucci, Bari 2018; La questione meridionale negli scritti di Gramsci e di Leonetti, in "Risorgimento e Mezzogiorno", 55-58/2017-2018; Alfonso Leonetti e il gruppo dirigente del Pci dalla destalinizzazione alla segreteria Natta, in "Italia contemporanea", 296/2021.

Saranno presenti, oltre all'autore, Giuseppe Poli, professore ordinario di storia moderna presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", direttore del Comitato provinciale di Bari dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e della rivista scientifica "Risorgimento e Mezzogiorno", e Vitonicola Di Bari, membro del comitato scientifico della Fondazione Rita Maierotti (Bari) e di quello di "Risorgimento e Mezzogiorno", collaboratore all'attività di ricerca dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (IPSAIC) di Bari.

