Il 27 maggio, alle ore 17.30, presso l’Auditorium dell’Istituto “G. Colasanto” di Andria, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Un uomo un prete la missione”, nel quale l’autore, il sacerdote andriese Don Vito Miracapillo, riprende le fila del racconto autobiografico iniziato nel precedente volume, concentrandosi sul lavoro pastorale svolto in Brasile, a Ribeirao e nella diocesi di Palmares, nel corso del quale è entrato in contatto con la realtà di un territorio caratterizzato da notevoli contrasti socio-economici e ha operato a favore della gente più umile e senza speranza, guidato dalla convinzione di mettere in atto il Vangelo.

Scrive l’autore, infatti, che “il Vangelo non è tale se non porta alla liberazione personale, comunitaria e sociale di coloro che lo annunciano e di coloro che lo accolgono e la liberazione non è reale e genuina se non apre tutti coloro che ne beneficiano alle esigenze profondamente umane del Vangelo. Dovendomi incarnare nella nuova realtà iniziai a rendermi conto di ciò che mi circondava; a osservare persone e cose, abitudini e comportamenti; a cercare di chiarire, fin dagli inizi, la rotta del cammino da fare insieme alla comunità, all’interno di quella congiuntura di Stato autoritario, di una minoranza agiata, godereccia e armata e di una maggioranza oppressa e affamata, di relazioni umane e sociali contrarie al Vangelo e al vivere fraterno, al rispetto della vita, della dignità e dei diritti di ogni essere umano”.

Durante questa nobile missione evangelizzatrice, avvenuta più di quarant’anni fa, dal 1975 al 1980, Don Vito fu preso di mira dai ricchi latifondisti della regione, appoggiati dalla dittatura militare, e sottoposto in seguito a un processo e all’espulsione. In questa vicenda, che ebbe vasta risonanza nei mass media, il sacerdote andriese ebbe l’appoggio di uno dei maggiori precursori della teologia della liberazione, l’arcivescovo Helder Camara, il quale lo abbracciò con grande commozione al suo ritorno in Brasile, tredici anni dopo i fatti.

La presentazione di questo libro, voluta fortemente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “Colasanto”, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, rappresenta un’importante occasione per apprendere dalla viva voce di un uomo di fede le fasi salienti e le ragioni di un’esperienza missionaria importante che ha inteso sottolineare il valore egualitario e liberatorio del messaggio evangelico.

La cittadinanza tutta è invitata.