Castel del Monte su Wonders, la piattaforma per scoprire le meraviglie d'Italia

Anche il Castel del Monte su Wonders, il progetto di Autostrade per l’Italia con cui tutti possono contribuire a far conoscere monumenti, patrimoni storici, borghi e città. I turisti potranno cercare e trovare il maniero di Federico, così come altre eccellenze italiane, su computer e smartphone navigando sul sito wonders.it (presto arriverà anche l’app). Wonders significa proprio ‘Meraviglie’ e si riferisce ai luoghi, conosciuti e tutti da scoprire, del territorio italiano. Per realizzare questa piattaforma Autostrade ha chiamato in aiuto il meglio della cultura, del turismo e dell’enogastronomia del Bel Paese, e cioè Unesco, Touring Club, WWF e Slow Food.

Il tutto per costruire un sistema di quattrocento esperienze di viaggio nelle quindici regioni attraversate dai suoi caselli. Per il ministro della Cultura, Dario Franceschini, “stiamo recuperando due anni di turismo persi per la pandemia. Stiamo tornando alle presenze del 2019 - ha ribadito Franceschini - e nei sette miliardi che il PNRR ha destinato alla cultura ce n’è uno dedicato ai Borghi d’Italia, mentre seicento milioni di euro sono destinati all’edilizia rurale».

Il progetto Wonders, tra l’altro, è aperto al contributo di tutti: chi vorrà, potrà segnalare borghi, chiese e monumenti perché, sostiene la società, «l’obiettivo è quello di costruire con i cittadini un viaggio in Italia non solo per spostarsi da un luogo all’altro ma per riconoscere un Paese che, come dicono i dati Unesco, ha il maggior numero di siti di interesse paesaggistico e culturale».