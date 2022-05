Si sono ritrovati nell’Oratorio Salesiano, in Corso Cavour, per girare la città in sella alla due ruote per la terza edizione di Andria Pedala in occasione della giornata mondiale della bicicletta

L’ iniziativa ha visto il coinvolgimento di donne, uomini, bambini, anziani con l'obiettivo, così come rimarcato dalla Sindaca Giovanna Bruno, l'assessore alla Mobilità e al Traffico Pasquale Colasuonno e l'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari: lasciare la macchina a casa per risolvere tanti problemi legati alla viabilità urbana che migliorerebbero la qualità dell'aria. Andare in bicicletta è, oltretutto, salutare.

Un invito a pedalare soprattutto in questo periodo in cui la città ospita tanti cantieri, in primis quello ferroviario.

L'appuntamento è adesso fissato al mese prossimo, quando l'allegro serpentone umano si darà appuntamento con le bici in un altro quartiere della città.