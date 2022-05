Si è da poco concluso il percorso formativo di educazione teatrale “Homo ludens”, promosso e realizzato dall’ Associazione culturale e teatrale “I Seriomici”, in partenariato con il Centro di Orientamento “Don Bosco”, l’Istituto Italiano di Pedagogia Teatrale, il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria. Il Teatro Pubblico Pugliese ha reso possibile l’attività finanziandola con un contributo straordinario.

L’iniziativa ha coinvolto i docenti delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado interessati ad introdurre nella didattica gli strumenti innovativi delle tecniche e del linguaggio teatrali, funzionali all’adozione di modalità comunicative più immediate ed efficaci, nonché al consolidamento della creatività e dell’equilibrio psico-fisico.

Il percorso ha registrato la partecipazione entusiastica e attiva di alcuni studenti del triennio della secondaria di secondo grado, disponibili a mettersi in gioco, predisposti alla recitazione e all’acquisizione di maggiore padronanza nell’utilizzo delle abilità sociali.

L’opportunità offerta ai partecipanti si è connotata con la gratuità del corso, 25 ore in 10 appuntamenti di 2.30 ore ciascuno, nel periodo marzo/maggio. Essi hanno previsto la doppia modalità, online e in presenza, e sono stati condotti dalla dott.ssa Serenella Di Michele (on line) e dall’attore-regista-formatore Antonio Memeo (in presenza); la sede di svolgimento, sia online che in presenza, è stata l’auditorium del Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria.

Il percorso formativo è stato pubblicato sulla piattaforma SOFIA, in modo che i docenti di ruolo hanno potuto effettuare direttamente la loro iscrizione e scaricare l’attestato, il quale è stato assicurato anche ai docenti non di ruolo e agli studenti, affinché valga, per questi ultimi, come credito formativo per gli esami di stato.

«Si coglie l’occasione - dice la Presidente del Centro Don Bosco, Rosa Del Giudice - per ringraziare sentitamente tutti i soggetti impegnati nell’operazione educativa e si confida che il Teatro Pubblico Pugliese voglia condividere e sostenere altre iniziative che saranno messe in campo con l’inizio del nuovo anno scolastico».