Non si arresta il cammino del progetto ERASMUS + “Music Unites, Art Inspires” nel quale l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Monsignor Di Donna” di Andria è coinvolto in partnership con scuole della Polonia, Lituania, Spagna e Grecia.

L’arte in tutte le sue accezioni - musica, pittura, scultura, danza, letteratura - continua ad essere il filo conduttore di questo progetto e con il suo linguaggio universale diventa mezzo di comunicazione in grado di superare tutte le barriere linguistiche e culturali, e capace di unire ed ispirare tutti i partecipanti coinvolti a vario titolo nelle attività.

E proprio la pittura e la musica dell’artista lituano M. K. Ciurlionis - compositore e pittore – hanno guidato le attività svolte dai partecipanti – alunni e docenti – durante la quarta mobilità prevista dal progetto e che si è svolta dal 23 al 27 maggio presso la scuola “M. Valancius Basic School” sita nel piccolo villaggio di Kulupenai, in Lituania nella quale hanno trovato ospitalità e un caloroso benvenuto 5 alunni dell’istituto comprensivo, accompagnati dal prof. Tucci Francesco e dalla Prof.ssa Mariani Maria.

Gli alunni e i docenti dei diversi paesi partners si sono incontrati e hanno svolto attività, in gruppi internazionali, ispirate alle opere pittoriche e musicali dell’artista guida scelto dalla scuola lituana. Naturalmente non sono mancate le visite guidate e i laboratori artistici svolti da alunni e docenti nel corso della settimana. I partecipanti hanno apprezzato moltissimo le visite guidate alla piccola cittadina di Kretinga definita “Il piccolo Vaticano lituano” in ragione della presenza di ben 5 monasteri attivi sul suo territorio, come anche molto interessante è stato l’incontro con il sindaco della cittadina, durante il quale tutti i partecipanti hanno potuto porre domande e confrontarsi relativamente al lavoro svolto dal sindaco per il bene della sua comunità.

La Lituania ha colpito tutti per la bellezza dei suoi paesaggi, per il verde e l’attenzione alla natura che la contraddistingue, per la cura che i cittadini delle piccole comunità visitate (Palanga, Kretinga, Klaipèda, Neringa) hanno nei riguardi delle proprie comunità e dei luoghi in cui vivono.

Grande interesse ha suscitato la visita alla regione di Neringa e in particolare alle località di Nida e Juodkrantė dove si trovano le Curronian Spit - la striscia di sabbia che separa il Mar Baltico dalla Laguna di Curonia - e che sono iscritte alla lista del patrimonio dell’UNESCO.

Ma la Lituania non è solo verde sconfinato, boschi e meravigliose casette di legno che sembrano venir fuori da favole nordiche. Molto coinvolgenti infatti sono state le visite al Museo dell’Ambra di Palanga e al Museo Oginski a Plunge.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Lilla Bruno dichiara che: «Gli alunni e i docenti hanno riportato meravigliosi ricordi da questa esperienza svoltasi in un luogo geograficamente così lontano e caratterizzato da una cultura così diversa dalla nostra. Ma hanno anche scoperto che le distanze non sono mai un limite se c’è il desiderio di conoscere e di confrontarsi senza pregiudizio alcuno e che anzi è questo l’unico modo per crescere in maniera armonica e per creare vincoli indissolubili in grado di porre le fondamenta per comunità cooperative e collaborative in cui il dialogo e il confronto rappresentino l’unico modo per convivere serenamente e proficuamente pur nel rispetto delle reciproche specificità culturali».

Le attività del progetto comunque si avviano verso la conclusione, infatti nella prima settimana di Ottobre 2022 avrà luogo l’ultima delle mobilità previste. Delegazioni di alunni e docenti delle scuole partner si recheranno nella cittadina di Lodz, in Polonia, per l’incontro conclusivo durante il quale si svolgerà anche una manifestazione finale che riassumerà e celebrerà le attività svolte durante tutta la durata del progetto.