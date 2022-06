“Un giorno dopo l’altro”: omaggio a Luigi Tenco

Si rinnova l’appuntamento con gli eventi patrocinati dalla Presidenza del Consiglio. Sabato 4 giugno ’22, alle ore 21, nell’incantevole cornice del chiostro San Francesco va in scena: “Un giorno dopo l’altro” – salotto concerto su Luigi Tenco, di e con Sasà Calabrese, a cura dell’ass. Jazz In Andria.

In caso di incertezza incerto l’evento musicale si svolgerà nell’auditorium Monsignor Di Donna, in via Saliceti.