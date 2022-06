Erano passate le 18 quando terminò il convegno sulle scuole materne presso la CEI a Roma. Don Riccardo Zingaro e il vostro narratore erano stati relatori perché la storia delle convenzioni con le scuole materne private era partita proprio da Andria, grazie anche alla fortuita circostanza che assessore alla PI era il geom. Riccardo Liso, cattolico ma indipendente in una giunta di sinistra. Nonostante fossimo stanchi (avevamo viaggiato già in mattinata) ci mettemmo in macchina perché Don Ricardo aveva premura di essere ad Andria l’indomani. La velocità al solito era sostenuta quando dietro una curva tra i tornanti dell’Irpinia, ci trovammo di fronte un autocarro che procedeva lentamente. Io non seppi fare di meglio che scivolare sotto la sedia: dopo una sbandata fui lieto di prendere atto che eravamo sopravvissuti. Abilità di don Riccardo? Frutto di preghiere? Per precauzione decidemmo di dire una preghiera di ringraziamento anche all’Angelo custode oltre che alla Trinità e alla Madonna. E per noi era finito lì.

Tornato a casa racconto tutto a mia madre la quale commentò semplicemente: avete avuto una grazia. Il giorno dopo prese la collana du cungirt bunn e la mise al collo del grande quadro della Madonna dell’altomare. Da allora quella collana rimase lì. A lei non servivano complessi ragionamenti: lei ogni mattina pregava quella Madonna per “una buona morte” sua e per la buona salute dei figli.

Era le fede dei nostri genitori messa a dura prova dalla durezza della vita. Permeati di materialismo oggi noi evitiamo di pensare alla lucidità di un angelo custode che ci toglie da un impiccio o all’intervento della Vergine sotto qualunque titolo siamo abituati a invocarla. I nostri antenati sapevano riconoscere il limite umano rispetto all’intervento divino.

Una bambina cade in un’ampia cisterna che altro non era che una grotta tufacea nella quale si erano rifugiati gli eremiti scappati dalla Grecia nell’infuriare della guerra alle immagini sacre. I monaci per pregare dipinsero sul muro la loro Santa Sofia. Dismessa questa funzione quella cisterna si riempì di acqua piovana che scendeva dalla Murgia che serviva per abbeverare gli animali che andavano in campagna o per innaffiare il piccolo orticello di casa. La bimba, contro ogni previsione, si salva e racconta che una signora l’ha tenuta in braccio. La bambina era ignorante, come lo saranno la ragazzina di Lourdes o i tre pastorelli di Fatima. I bambini hanno il pregio di raccontare quello che vedono, non a caso la Madonna li utilizza quando deve inviarci un messaggio importante: sa che esso arriva genuino, senza aggiunte o sbavature. I contemporanei credettero alla bimba, prosciugarono il pozzo e scoprirono l’immagine di santa Sofia che essi non conoscevano ma che immediatamente identificarono con la Madonna. Molti di quei contadini non conoscevano il mare se non dai racconti e la grande cisterna era come il mare: ecco il nome di Madonna dell’Altomare. E’ inutile sofisticare, sta di fatto che la storia d’amore che dura ormai da oltre 400 anni è stata contrappuntata di grazie e miracoli di cui gli ex voto sono indicativi solo in parte. Il resto è nella fede di un popolo che continua a venerarla in massa tutti i martedi e La circonda di affetto il giorno della sua festa.

Pregare la Madonna dell’Altomare non è una semplice ripetizione di formule ma un dialogo costante con il divino che si esprime anche attraverso grandi ceri, camminare in ginocchio in atteggiamento di penitenza, piangere davanti alla sua immagine. La prima cosa che fanno le mamme, tutte le mamme, è asciugare le lacrime dei propri figli. E oggi nonostante tutto di lacrime se ne versano ancora.

Ragionando con don Antonio Basile, per molti anni generoso parroco di quel santuario, sulla mostra degli ex voto che egli realizzò nel 1998 abbiamo verificato che c’erano quelli di ringraziamento (e sono i più noti) e quelli propiziatori, cioè quelle immagini sacre che ciascuno si faceva dipingere e incorniciare in occasione di una nascita o di un matrimonio, scoprendo che a questa categoria appartengono i tanti quadri che adorna(va)no le case dei nostri genitori e nonni e anche quelli della generazione che si è sposata prima che arrivassero i mobilifici industriali.

Francesco e Giovina dovevano sposarsi e commissionarono a una provetta pittrice un quadro raffigurante la Madonna dell’Altomare da mettere sul capezzale del letto. Ora non si usa più, ma fino a qualche decennio fa era usanza che le due suocere insieme portassero la colazione ai novelli sposi (non c’erano i viaggi di nozze) per far loro recuperare le fatiche della notte. In realtà lo scopo era quello di verificare se le lenzuola si fossero sporcate o meno. Se erano rimaste pulite spesso andavano a monte i matrimoni. Questo rito saltò perché Francesco e Giovina, sapendo l’ora dell’arrivo delle “amate” suocere, invitarono un sacerdote e i vicini di casa per benedire e quindi fissare sul capezzale del letto il quadro della Madonna dell’Altomare. Per l’occasione essi promisero che mai il quadro si sarebbe mosso da quel posto. La felicità colse tutti per cui le due suocere non ebbero modo di fare la loro verifica che rimase un fatto privato dei due novelli sposi. Nel 1998 il quadro fu notato e piacque tanto a don Antonio che lo volle alla mostra. Francesco e Giovina furono contenti della sua visita, ma quando il sacerdote invitò a rimuovere il quadro i due coniugi, non più giovincelli, piangendo si rifiutarono di darlo sia pure in prestito. Se lo togliamo di lì veniamo meno alla promessa e possiamo andare incontro a qualche disgrazia. Non badate al rischio della superstizione presente nella frase, ma al dovere di fedeltà che essi avvertivano: ogni promessa è debito, si diceva una volta. E il quadro rimase lì. Come era rimasta al collo della Madonna la collana d’oro di mia madre.

Di diversa natura gli ex voto di ringraziamento, quelli che ricordano un evento fuori dell’ordinario (prodigioso) di cui si è grati. Di questi i santuari dappertutto sono pieni.

I nostri emigranti quando partivano avevano due sofferenze e una garanzia: il distacco dai familiari, l’incertezza del futuro e la fiducia nella immagine sacra a loro cara. Spesso nelle valigie di cartone c’era un quadro, fosse esso della Madonna dei Miracoli o dell’Altomare o del Rosario. Nel 1958 partendo il pulmann dal piazzale della Madonna dei Miracoli, che li doveva accompagnare a Verona per la visita medica prima di trasferirsi in Germania, furono distribuite le medagliette dell’Immacolata da portare al collo (quelle più comunemente conosciute come “medaglia miracolosa”). E fu un bel vedere le mamme che si abbracciavano i figli, legavano al collo il laccettino con la medaglia e si baciavano piangendo mischiando le lacrime in uno struggente impegno di ritornare.

Francesco era emigrato a Torino chiamato da un amico che aveva fatto la stessa strada prima di lui. Il lavoro era andato bene tanto che Francesco aveva portato a Torino la moglie e i figli. Ogni anno, quando chiudeva la fabbrica, caricava la famiglia su un pulmino e rientrava in Andria per le vacanze. Tutti in famiglia erano devoti della Madonna dell’Altomare che invocavano in ogni circostanza. Come era d’abitudine prima quando ci si metteva in viaggio Francesco e i familiari si segnarono recitando un’ave Maria alla Madonna dell’Altomare pregandola di assisterli nel viaggio. Mettersi sulla strada è sempre un’avventura dove è importante non tanto saper guidare (anche quello) quanto avere l’abilità di scansare il pericolo che può venire dalle altre macchine. Ed ecco che all’altezza di Piacenza il pullmino viene tamponato e precipita lungo la scarpata alta 8 metri. Il loro pensiero andò subito alla Madonna dell’Altomare e tutti si salvarono con poco danno. Di questo furono grati alla Madonna. E siamo al tema iniziale: quante volte assistiamo a veri prodigi che la nostra vanagloria non ci fa scorgere?

Dopo lo spavento della pandemia di fronte alla quale ci siamo trovati tutti indifesi e il terrore della guerra a causa della quale ci siamo scoperti fragili e impotenti, occorre recuperare la nostra parte spirituale per dare l’esatta dimensione alla nostra vita. Siamo nati per essere Signori (a Sua immagine e somiglianza), comportarci da volgarotti è una nostra scelta, di cui rischiamo di pagare le conseguenze..

Pertanto, martedi andiamo in processione o rivolgiamoLe un pensiero con le parole di don Tonino Bello: Santa Maria, Vergine dell’Altomare, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte.